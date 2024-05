Torna el Rec.0 amb una bona oferta de marques locals, reforçant la idea de comprar de forma presencial

El festival Rec.0 d’Igualada torna a partir del proper dimecres 8 de maig amb una proposta que reforça més que mai l’experiència de comprar roba de manera presencial, un hàbit que perd terreny especialment entre els joves, cada vegada més avesats a la compra per internet.

L’eslògan d’aquesta edició de primavera és “L’excusa perfecta”, ja que el Rec.0 és el pretext ideal fer un parèntesi de la rutina quotidiana i organitzar una trobada amb amics per passejar, dinar, escoltar música i anar de compres mentre es descobreix un entorn patrimonial excepcional com és el barri industrial del Rec.

El Rec.0 comptarà amb 24 marques anoienques o gestionades per empreses de la comarca, com Munich, Tuga, Punto Blanco, Buff, Sita Murt, Boxley, Aldo Martins, Micu Micu entre moltes d’altres

Edició rere edició va creixent la presència igualadina de marques i restauradors de la ciutat al festival Rec.0. El teixit industrial i comercial d’Igualada està molt vinculat al Rec.0. De fet, són 24 les marques igualadines o de la comarca que seran presents al Rec.0.



Més enllà de les grans marques consolidades com són Buff, Munich, Sita Murt, Punto Blanco, Boxley, Lia Swimwear, Duuo, Aldo Martins o Tuga, també es tornarà a comptar amb la presència dels dissenyadors igualadins David Valls i Jordi Rafart, a més de l’empresa igualadina Kilo Tela, que vendrà retalls de roba. D’altra banda, algunes empreses de l’Anoia són els representants i gestors d’algunes marques com Pepe Jeans, Don Algodón, Only, Only&Sons, Jack & Jones o Canada House, també presents a aquesta nova edició del festival.

De nou, a l’espai Rec Imperdible, ubicat a la primera planta del Museu de la Pell, s’hi trobarà l’espai de marques de moda sostenible, amb més de 30 marques, entre elles noves incorporacions anoienques com la dissenyadora Turtlehorn que té el seu estudi al barri del Rec i In Essentia. També segueixen presents els dissenyadors locals Solka, Maral joies, Omnea, i Filadecel, sota el paraigües de l’associació local Disseny Marked, que combinarà l’espai també amb els guanyadors del concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion.

La moda esportiva igualadina també serà present al Rec.0 amb les marques Munich, Munich Tèxtil, BUFF® i Tuga, i també les marques de ciclisme Gobik, Specialized i Troy Lee de la mà de l’empresa igualadina 73 Factory. Pel que fa a la moda infantil, a l’espai Petit Rec, ubicat a la zona dels horts, s’hi trobarà una gran quantitat de propostes, entre elles les igualadines: Elise et Sardine, Micu Micu i Pinyactus.

La pop-up Pell del Rec, ubicada a l’Adoberia Bella, comptarà amb noves incorporacions de dissenyadors, marques i artesans que fabriquen amb pells provinents de les adoberies del barri del Rec de la mà de Leather Cluster Barcelona. Dosper, Sominemi, Evegé, Leather Hug Belts, La Gaspar, Nquart, Nubuckcuir Leather Bags i Puntotres són les marques i artesans que vendran i donaran a conèixer els seus productes amb segell del barri del Rec.



El Rec.0 es reivindica com una oportunitat única de poder comprar la roba als propis dissenyadors que han fet les peces i d’intercanviar opinions amb els responsables directes de les marques, que durant quatre dies i de manera excepcional es troben darrere els taulells de les pop-up stores del Rec. Enguany, el gran circuit urbà comptarà amb 61 fàbriques adoberes convertides en pop-up stores de més d’un centenar de marques de moda que vendran els seus excedents estocs. A més a més, els comerços igualadins tornaran a gaudir de l’espai Made Igd/Slow Shopping dins del circuit del Rec.0 i que estarà ubicat al Pavelló de l’Escola Mare del Diví Pastor.

Gastronomia i cultura amb presència anoienca

Enguany el festival comptarà amb 38 punts de restauració repartits per tot el circuit amb foodtrucks i pop-up restaurants.

“L’excusa perfecta” és l’eslògan de l’edició de primavera, que convida a viure el festival amb amics i a fer una compra conscient i directa als dissenyadors i marques

En aquesta edició s’hi podran degustar noves propostes culinàries com el nou pop-up restaurant igualadí L’escorxador amb una carta de cuina tradicional i local, entre l’àmplia varietat d’oferta gastronòmica de qualitat i de proximitat. També la proposta igualadina d’Erika Nails & Coffee House amb una proposta exquisida de cafè, croissants i planxats i el food truck de La Pallaresa. A més de l’oferta culinària, el Rec.0 també comptarà amb l’espai Pla de Morei, el petit i prestigiós celler de vi ecològic de Capellades.

Pel que fa a la programació cultural es comptarà amb concerts d’artistes i músics locals com són la jove cantant emergent Marina Freixas que ens presentarà música urbana i electrònica catalana; també hi trobarem els músics Elisa Mas & Camil Castellà, el cantautor IGGY/RED, Quico Tretze i Dj’s de la comarca com són Dj Brown, Dj Xavi Ten i Toni Font B2B Martius BC, entre d’altres.

A més a més, l’espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu, comptarà amb xerrades i tallers vinculats amb la moda, la sostenibilitat i el patrimoni.

Es vol reforçar més que mai l’experiència de comprar roba de manera presencial, un hàbit que perd terreny especialment entre els joves

En aquest sentit, dimecres 8, a les 19h, hi haurà una xerrada sobre la recuperació d’espais industrials, “El futur del espais industrials”, on es mostraran exemples d’antics barris industrials reconvertits, de la mà de Mireia Mascarell Llosa, antropòloga i tècnica de cultura de l’ajuntament de l’Hospitalet i responsable del Districte Cultural L’H; Rosa Cerarols Ramírez, geògrafa, professora a la Facultat d’Humanitats de la UPF i cofundadora del Konvent de Berga; i Francesc Muñoz Ramírez, director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB. La conversa estarà moderada per Cristina Domènech Ventura, cofundadora del festival Rec.

Visites al patrimoni industrial del Rec

El Rec.0 és també un viatge pel patrimoni industrial del barri del Rec. Per tal de descobrir nous espais que han estat tancats durant anys i que s’obren només durant quatre dies, l’organització ofereix diverses visites guiades, totes elles gratuïtes, pels singulars espais del barri.

De nou, es podrà visitar l’antiga adoberia Cal Granotes -cada dia a les 11 h- i l’adoberia en funcionament Curtits Badia -de dimecres a divendres a les 12 h- on es podrà veure el procés actual de l’adob de la pell. Dissabte a les 11 h tindrà lloc la visita guiada “Història d’Igualada, el Rec i les adoberies (987 – 1920)” on es podrà conèixer l’evolució històrica de la indústria adobera des de dins les muralles de l’actual barri del Rec



Enguany, el “Rec portes obertes”, que tindrà lloc el divendres 10 de maig a les 11:30h, permetrà descobrir velles fàbriques reconvertides en espais culturals i estudis de dissenyadors com l’estudi del dissenyador industrial Ricard Vila, el de la dissenyadora de moda María Voth Velasco, de la marca Turtlehorn; l’estudi de Nils Kamminga de la marca Akin i l’espai de coworking creatiu La MaCa. Els punts de trobada i tots els detalls de les visites es poden consultar al web www.rec0.com/activitats.