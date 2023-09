Comencen les obres del nou carril bici de l’avinguda Balmes i la Carretera de Manresa

L’Ajuntament començarà la propera setmana les obres del nou carril bici que es construirà al llarg de l’avinguda Balmes i la Carretera de Manresa, i que unirà el sud amb el nord de la ciutat entre la plaça Castells i el poliesportiu de les Comes. Els treballs estaran acabats a finals de novembre en el tram plaça Castells-avinguda Catalunya, i, pel que fa al darrer tram fins les Comes, caldrà esperar a Nadal.



L’anunci el va fer dimecres el regidor de Mobilitat, Miquel Vives, per a qui “es tracta d’una infraestructura de connexió sostenible molt important per a la ciutat i que serà molt útil en el dia a dia de molts igualadins ja que el traçat uneix diverses zones escolars, comercials i també la zona esportiva de Les Comes”. Vives va afegir que “suposarà una millora tant pels usuaris de bicicletes i patinets, també pels vianants i per l’entorn i conjunt de la ciutadania. El nou carril serà segregat i segur, facilitant que es pugui fer servir en el dia a dia per anar a l’escola, a les activitats extraescolars, a la feina o a practicar esport a Les Comes en bicicleta. A més aquest nou carril formarà part del projecte de Camins Escolars per fomentar un desplaçament sostenible i segur d’alumnes i professorat als centres escolars”.

Aprofitant l’avinentesa de les obres, també es millorarà l’entorn en accessibilitat, sobretot a l’avinguda Balmes, i es farà un nou pas de vianants, a l’altura de la plaça que hi ha al davant de l’escola Garcia Fossas. L’intenció, va dir el regidor, és que “aquesta nova obra servirà per pacificar e trànsit i fomentar la convivència de modes de transport”. En les properes setmanes es faran diverses reunions amb els col·lectius que podran beneficiar-se més directament d’aquesta nova infraestructura reivindicada per diverses entitats i col·lectius.

La major part del nou carril bici serà de nova construcció, especialment entre la plaça Castells i la rotonda del Canaletas de l’avinguda Catalunya. A partir d’aquí, a excepció d’un petit tram, s’aprofitarà el carril bici existent.