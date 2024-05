Estrès. “Dormint amb l’enemic”

És molt probable que alguna vegada hagis anat al metge perquè no et trobes bé, tens problemes digestius, trastorns del son, dolors musculars, et trobes irritable, et costa concentrar-te, sents que perds memòria o has notat canvis a la gana.



Excepte que hi hagi altres causes demostrables a través de proves clíniques, és possible que el vostre metge us parli d’un quadre d’estrès i… amb aquest diagnòstic, és important que busqueu recursos que us ajudin a relaxar-vos.



Un quadre d’estrès sostingut en el temps passa una factura elevada a la teva salut física i emocional, per això és clau buscar solucions per protegir la teva salut, el teu nivell d’energia i vitalitat. Recorda que…”millor prevenir que guarir”.



No obstant això, quedar-se amb la idea que pateixes estrès i has de practicar activitats relaxants, fa que una cosa tan important perdi profunditat i es quedi en un pla superficial en què saps que estàs fent coses per resoldre’l però sense arribar al fons de la qüestió perquè sovint no ens fem una pregunta clau: Quin és l’origen d’aquest estrès?



Sí… aquesta pregunta és la que marca la diferència entre el teu estrès i el d’una altra persona, perquè els símptomes poden ser similars però les causes no i per tant dues persones poden recórrer a les mateixes eines de relaxació però hauran de fer processos de canvi i compressions diferents.



La clau per alleujar l’estrès emocional rau a prendre consciència de l’origen de les preocupacions i aprendre a gestionar-les de manera saludable. No pots evitar situacions estressants però sí canviar la manera com respons a elles i… això té un impacte altament positiu.



Si sents que estàs vivint una situació d’estrès i et costa sortir-ne, et vull fer algunes recomanacions que espero que et siguin d’utilitat:

Aneu al vostre metge

És important que davant de qualsevol símptoma que afecti la teva salut, acudeixis al teu metge de família perquè pugui fer les exploracions necessàries i descartar patologies.



Identifica la teva font d’estrès

Reflexiona sobre les situacions que et generen més tensió i el motiu pel qual t’afecten de manera tan significativa. De vegades el simple fet de reconèixer la causa de l’estrès et pot ajudar a gestionar-lo molt millor.

Implementa a la teva vida hàbits saludables

Dona importància a una alimentació saludable, practica exercici amb regularitat i crea rutines de son que et permetin un descans reparador. Coses que poden semblar tan simples redueixen notablement l’impacte de l’estrès en el teu cos i ment.

Practica tècniques de relaxació

La meditació, el ioga o simplement prendre’t un espai per a tu desconnectant del món, poden ser eines molt poderoses per calmar la teva ment i reduir l’estrès

Cerca suport

No enfrontis els teus problemes emocionals en solitud. Parlar amb persones de confiança, familiars o donar-te suport en un professional si ho necessites, t’ajuda a compartir les teves preocupacions i alleujar la càrrega emocional.



Com a coach professional em consta que són moltes les persones que necessiten ajuda i es resisteixen a demanar-la per diversos motius, un és la percepció que poden millorar sols i en aquesta idea, van deixant passar un temps preciós que ja no és possible recuperar.

Mentrestant, l’estrès continua deixant la seva empremta al cos i sobretot, a la ment. No… no sempre ho podem fer sols!



Un altre dels motius principals és el cost econòmic que suposa iniciar un procés de canvi personal, i davant d’això vull llançar una pregunta: quin és el cost en salut física i emocional que suposa no fer-ho?



Un procés de canvi per alleujar la teva situació d’estrès no ha de ser etern i, de fet, no ho hauria de ser. En general, encara que cada professional té el seu mètode, passa per una fase inicial per identificar les causes del teu estrès, definir un objectiu de treball, reflexionar sobre les situacions que et provoquen més nivell de tensió perquè puguis fer compressions i construir una visió positiva basada en aprenentatges que t’ajudaran a gestionar millor el teu dia a dia quan el procés finalitzi.



I tot això al teu ritme, respectant les teves circumstàncies personals i professionals, programant les teves sessions en funció de les teves necessitats i treballant només en allò que pots sostenir a cada moment.

La teva salut emocional és un pilar fonamental i té un impacte rellevant a la salut del teu cos. Ha arribat el moment de posar-la en un lloc privilegiat i perquè si tu estàs bé… tot està bé!