El projecte del nou carril bici, presentat a Madrid en un ple de la Federació Espanyola de Municipis

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha convidat l’alcalde Marc Castells al XIII Ple anual perquè presentés el nou carril bici que sestà construint i que unirà la Plaça Castells i la zona esportiva de Les Comes, com a exemple de bones pràctiques i d’hàbits saludables a les ciutats. El ple s’ha celebrat al Palau de congressos IFEMA de Madrid.

Castells ha explicat els projectes d’entorn i vida saludable que ha implementat a Igualada, com són l’Anella Verda, el projecte de la Via Blava i el nou carril bici d’Igualada, que travessarà i unirà la ciutat de sud a nord, amb una llargada de 2,5 quilòmetres. Aquesta darrera obra, que ampliarà els carrils bici a la ciutat, connectarà 5 zones escolars, 2 zones comercials, 1 zona industrial i 1 zona esportiva, i està subvencionada amb 700.000,00 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

L’alcalde ha defensat la necessitat de tenir ciutats amb hàbits de vida saludable i un “és tenir una mobilitat sostenible, com la que afavorirà el nou carril bici” però també ho són “els 14 quilòmetres d’Anella Verda que voregen la nostra ciutat i en els quals hi circulen a peu o en bicicleta diàriament un gran nombre de ciutadans”.

Zones verdes

També ampliar les zones verdes de la ciutat ha estat un dels eixos per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i en aquest sentit “disposem de 928.000 m2 de zones verdes, que tenen el Parc Central com a gran espai, amb 42.000 m2”.

L’aigua és un altre dels eixos que Castells ha posat en valor: “Som una ciutat responsable amb els recursos hídrics amb diferents projectes com la nova connexió amb l’embassament de la Llosa del Cavall, que assegura l’aigua de boca i evita extreure tanta aigua d’un aqüífer; l’estalvi d’aigua per telegestió del rec de les zones verdes o un nou pla freàtic que recuperarà aigües freàtiques per a regar i netejar”.

En darrer lloc, l’alcalde d’Igualada ha explicat el projecte Via Blava “que connectarà la ciutat amb el mar, amb una via de 65 quilòmetres que transcorrerà i unirà 16 municipis”.

Castells, acompanyat del regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha participat a l’acte convidat per la FEMP a l’Espai de Bones Pràctiques, on ha compartit escenari amb alcaldes i representants d’altres municipis de l’Estat espanyol com Las Rozas, Alcorcón, Còrdova o Saragossa.