Igualada Som-hi proposa renovar i actualitzar els parcs infantils

El grup municipal d’Igualada Som-hi proposa impulsar un Pla del Joc a Igualada amb l’objectiu d’actualitzar els parcs infantils dels diferents barris de la ciutat i aturar la seva degradació. La proposta, expliquen, surt després de parlar amb moltes famílies d’Igualada i escoltar les necessitats i mancances que troben perquè els seus fills i filles juguin als parcs. La formació ha estudiat amb detall tots els parcs infantils d’Igualada les darreres setmanes i ha elaborat un seguit de propostes que proposa impulsar dins el Pla del Joc que proposa.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, detalla que “molts dels parcs d’Igualada fa anys que no s’actualitzen i molts presenten un avançat estat de degradació que cal afrontar. Volem una ciutat jugable on els nens i nenes s’hi sentin a gust i el Pla del Joc que proposem permetria fer un salt endavant i tenir uns parcs infantils de primer nivell. Són uns equipaments claus per la salut física i mental dels nostres infants i per això proposem elaborar aquest Pla específic”.

Cuadras afegeix que “sobretot volem que pertànyer a un barri o a un altre d’Igualada no vulgui dir tenir millors o pitjors parcs infantils com, malauradament, passa en aquests moments. Hi ha parcs que fa més de 20 anys que no es renoven i han quedat desfasats. Volem que tots els barris d’Igualada siguin de primera i volem que el dret al joc i al temps lliure es garanteixi amb igualtat de condicions a tots els barris de la nostra ciutat”.

Igualada Som-hi proposa més varietat de jocs als parcs i que promoguin el joc compartit i la vida comunitària com més espais de sorra, tirolines i tobogans gegants en funció de l’edat a qui van dirigits. També que les estructures siguin temàtiques, tinguin un relat i captin l’atenció i la imaginació dels infants. Per exemple, que hi hagi estructures en forma de tren, vaixell, animals, dinousaures o altres. Un dels aspectes destacats del Pla del Joc proposat és que els parcs incorporin jocs per infants amb diversitat funcional o mobilitat reduïda i gronxadors adaptats a cadires de rodes. Una altra de les propostes és ubicar jocs de taula o pintats al terra que serveixin de base per jugar-hi a qualsevol moment del dia.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta considera que calen més elements de mobiliari urbà com bancs, papereres, fonts d’aigua i elements que facilitin l’estada al parc per part dels acompanyants dels nens i nenes i zones de pícnic per afavorir l’estada. Un altre dels aspectes a millorar és la seguretat amb la instal·lació de paviment tou a la zona de joc i elements que delimitin la zona i la facin segura si hi ha trànsit a prop.

Davant l’emergència climàtica, Jordi Cuadras també marca que “el Pla del Joc que proposem contempla un estudi de les zones d’ombra en cada un dels parcs. Després de comprovar que molts no en tenen, proposem la instal·lació de pèrgoles o més vegetació per evitar riscos derivats de la forta calor. També substituir els tobogans metàl·lics per evitar que cremin, ja que en aquests moments això és un problema que fa que molts infants no puguin fer-los servir”.

Pel que fa als serveis dels parcs, Igualada Som-hi es reafirma en la porposta que va fer l’any passat d’obrir quioscos en diferents parcs que incloguin una reclamació de les famílies com és la instal·lació de lavabos i que ofereixin beguda i menjar, Wifi, espais de recàrrega del telèfon mòbil, publicitat dels comerços del barri i tallers préstec de jocs pels més petits.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també proposa publicar “un mapa dels parcs d’Igualada amb les característiques de cada parc i les edats per les quals està pensat amb l’objectiu de que les famílies tinguin tota la informació al seu abast i puguin escollir a quins parcs anar”.