Igualada omple els carrers de teatre donant tret de sortida a la 35a Mostra

L'edició d'enguany compta amb la participació de 37 companyies i més de 800 de professionals acreditats

Avui comença la 35a Mostra Igualada, la fira d’espectacles infantils i juvenils de Catalunya. Fins el diumenge 14 d’abril la fira acollirà 37 companyies, enter les quals 26 de Catalunya, 8 de la resta de l’Estat i 3 internacionals. Durant 4 dies es realitzaran 77 funcions en 16 espais d’actuació. Enguany es podran veure 5 novetats absolutes i 13 novetats a Catalunya.

La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb uns 800 professionals i més de 450 entitats acreditades. S’estima que la xifra augmentarà fins a arribar al miler d’acreditats els dies de la Mostra. Enguany visitaran la Fira una cinquantena de professionals de la resta de l’estat i internacionals, de Canadà, Xina, Suïssa, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal, Lituània i Regne Unit.

L’obertura de La Llotja i Vermut Pro, previst per avui a dos quarts de dues, comptarà amb la presència de Sr. Ramon Giné i Lorca, director artístic de Mostra Igualada; Sr. Pau González i Val, president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona; Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Il·lm. Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada

La programació

La varietat d’estils artístics, l’exploració de nous formats i la promoció de la creativitat, mantenint sempre una alta qualitat de les propostes, són els trets distintius de la programació de la 35a edició. La Mostra aposta per companyies que experimenten i que surten de la seva zona de confort, per donar circuit i visibilitat a propostes de risc i de qualitat. La fira vol defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edats concrets i des de fa uns anys recomana l’edat per a cada espectacle perquè el públic en pugui gaudir al màxim. Les obres aborden una àmplia gamma de temàtiques que conviden a la reflexió i l’exploració, incloent-hi la identitat, la inclusió, les relacions familiars, el valor de la solidaritat, la creativitat, l’autodescobriment, la superació de les adversitats i la importància dels petits moments de la vida, entre altres.

La programació teatral compta amb espectacles com Cavallet de Mar, una producció de la Sala Flyhard, per reflexionar amb un noi que fa un any que transita i acaba de saber que està embarassat; Com els pingüins de la companyia La Bleda, on veurem algú que, gràcies al seu instint de supervivència, troba la manera de relacionar-se amb el món; Dins el cor del món d’Engruna Teatre, on s’explica que les persones amb capacitats diferents són les que poden fer el món diferent; Entrañas de la companyia El Patio Teatro, que treu el cap a l’interior del cos humà per explicar, a través del teatre d’objectes i la narració, què és això que portem a dins; Frederik de Teatre al detall, una rèplica a la faula de ‘La Cigala i la Formiga’ per dignificar la feina dels poetes; Frères de la companyia Les Maladroits, on punts de vista, ideologies i records es barregen al cafè negre de la història familiar; IAIA. La teixidora de paraules de Gisela Llimona, un homenatge a les paraules (gairebé sense paraules) dedicat a les àvies teixidores d’històries; La Chispa d’Escenapart – TeatreAkadèmia, una producció fresca i divertida sobre l’inconformisme, que transcorre en una botiga de còmics; L’Arc de Sant Martí i la Lluna de la companyia La mà de l’artista, que proposa la reflexió: i si el que no t’agrada de tu, fos justament el que et fa única?; L’illa del tresor d’InHabitants, on l’intrèpid Jim Hawkins es pregunta què són els tresors, quin valor tenen i si els dolents tenen dret al perdó; Llumeneres d’Oriol Sauleda, que representa la festa de la paraula, la música i la dansa esdevinguda espectacle, on es convoca el públic a deixar-se anar; Mon pare cremava pedres d’Escalante – Tian Gombau, on jugar amb la memòria ens ajuda a mantenir-la viva; Mr. Bo de Marie de Jongh, sobre el nen que mai va sentir un “No”; Peter&Pan d’Escalante – Cia. LaMaR, on les finestres deixen entrar ombres entremaliades com la d’en Pan, el xiquet etern, que es cola en els records d’en Peter enduent-se’l cap a Mai Més; Un tros de pa de la companyia Les Pinyes, on una trobada amb amics per preparar l’esmorzar es converteix en un viatge de companyonia i solidaritat i Xinxulina i el Rossinyol de la Xina de la companyia La Canica Teatro, un espectacle ple de bellesa, emoció i poesia amb titelles, objectes i danses del llunyà Orient.

D’entre les propostes de carrer i circ, hi destaquen B.O.B.A.S. de Jimena Cavalletti, on una situació dramàtica en un enterrament es transforma en una comèdia d’accidents; Bon veïnatge del Cor de Teatre, on una comunitat de veïns curiosa surt als balcons cantant i interpretant un repertori variat amb saxos, violoncel i veus en polifonia; Borderline de Cirque Entre Nous, on quatre personatges que sembla que no tenen res a perdre perquè ho han perdut tot, exploren la riquesa infinita i complexa de les relacions humanes; Història de llana de la companyia Rauxa, una visió tragicòmica i poètica de la vida que elogia la simplicitat i la imaginació; Kaboom! de la Cia.Sabanni, un divertit espectacle que narra els 30 anys d’història d’un pallasso tan esbojarrat com entranyable; Latas de D’Click, un equilibri entre allò animal i allò humà, una dansa entre allò inútil i allò bell; Life-Cycle de DynamO Théâtre, que es planteja que la vida és com muntar en bicicleta: per mantenir l’equilibri t’has de continuar movent; Matzali de Projecte MAM, un viatge de descobriment i transformació en una carpa inflable, que fa que la instal·lació sigui també protagonista de l’espectacle i Sfumato de Llum de fideu, una experiència que ens convida a obrir la mirada a tota la vida que ens envolta.

En el terreny de la dansa, a la 35a edició s’hi podrà veure En tierra de nadie de DA.TE Danza, un recorregut pels drets humans a través de relats reals; Esberlar de L’atapeïda, que utilitza el moviment i el teatre físic per conduir-nos a través d’imatges d’inestabilitat, ensorrament i reconstrucció; Fleurir les abîmes de Claire Ducreux, que neix del desig furiós de plantar un arbre de dolçor al cor del món i The Monsters de Cas Public, on la foscor, la llum i la música de Dear Criminals enganyaran el nostre sentit de la percepció.

Les companyies anoienques també tenen un paper destacat a la Mostra amb espectacles com Contes meravellosos de Teatre Nu, un homenatge a l’autora i il·lustradora Lola Anglada i a totes les artistes que han marcat les infanteses de moltíssima gent; Dins el cau del Tabalet de Farrés Brothers i cia, un conte que explica la història d’un petit conill que es queda sol al cau perquè la mare ha sortit a buscar menjar; Fargar de la Cia. Berta Baliu, força, equilibri, valor i seny en horitzontal per fer castells en dansa vertical; Rrrrr. Història d’una eruga de la companyia Príncep Totilau, dansa i titelles per a primera infància, amb música de Frédéric Chopin i Sí Sí Sí de la Cia. Teatre de l’Aurora, un espectacle sobre el desig i el consentiment que ens hauria agradat veure quan anàvem a l’institut.

La 35a edició de la Mostra reconeixerà el talent de les companyies programades amb diversos guardons: el Premi del Públic, el 7è Premi Xarxa Alcover i els Premis del Jurat a millor espectacle familiar de sala, millor espectacle de carrer i millor espectacle per a joves.

Mostra PRO Catalans Arts

Un any més, la Llotja —ubicada al primer pis del Museu de la Pell— es convertirà en l’espai relacional de la Mostra Igualada acollint a tots els professionals acreditats i un seguit d’activitats d’interès per al sector. En la franja d’11.30 h fins al migdia de dijous 11 i divendres 12 d’abril no hi haurà programació d’espectacles per tal que companyies, programadors i altres professionals es puguin trobar a la Mostra PRO Catalan Arts, un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.

El dijous 11 d’abril tindrà lloc la inauguració institucional de la Llotja, la presentació de programadors internacionals i estatals, i també la Jornada SPEEM: la programació d’espectacles internacionals: eines i estratègies, organitzada per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, en relació amb la programació d’espectacles internacionals a Catalunya, a partir de debats i casos de bones pràctiques.

Per la seva banda, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) posarà a disposició dels professionals i empreses que produeixen espectacles teatrals infantils i juvenils diferents eines i recursos en termes de formació, finançament, i assessorament.

La programació PRO de divendres 12 d’abril començarà amb L’apocalipsi de les arts en viu, una activitat co-organitzada amb el col·lectiu L’Última Merda: davant la sobtada i catastròfica desaparició de tots els equipaments culturals de Catalunya, els supervivents hauran de crear un comitè de crisi per fer renéixer un nou teatre per a joves. A la tarda, l’Institut Ramon Llull, presentarà les diferents línies de subvencions en l’àmbit de les arts escèniques, en una activitat dirigida a companyies.

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 13 amb la presentació del software ARES, una plataforma de gestió per a companyies d’arts escèniques i les presentacions de projectes artístics vinculats amb l’educació, per descobrir models de bones pràctiques per apropar la cultura a infants i joves.

Per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la facilitadora PRO Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit al seu pas per Mostra Igualada.

Una Mostra més participativa

La ciutat d’Igualada i els seus veïns i veïnes es bolquen any rere any en la Fira ja no només com a públic, sinó en els diversos espais oberts a la participació ciutadana. Diferents col·lectius anoiencs com la colla castellera Moixiganguers d’Igualada, les corals infantils Els Verdums i La Gatzara, el grup Mostra Jove i Àuria participen activament en alguns dels espectacles. Per altra banda, el voluntariat és una peça clau de l’engranatge de la Mostra. Cada any en formen part un centenar de persones, que tenen l’oportunitat de viure la fira des de dins. També les famílies acollidores tenen un paper essencial. Amb aquesta acció s’anima a veïns i famílies d’Igualada i rodalia a acollir, durant un o més dies, els artistes que actuaran a la fira, els programadors que vindran a comprar espectacles o els periodistes que cobriran l’esdeveniment. La Mostra comptarà enguany amb 53 voluntaris i 17 famílies acollidores.

Poesia visual a partir d’una butaca

Una butaca és la protagonista del cartell d’aquesta edició, que es planteja com una escenografia en la qual es presenten dues franges de color que actuen com a un teló que s’obre i que dona pas a una escena onírica que busca capturar la màgia que ofereix la Mostra: una imatge simple però impactant.

L’agència Quartada ha dissenyat “una peça de poesia visual”, que vol “transmetre l’essència del viatge imaginatiu que el teatre ofereix. La butaca buida actua com a invitació, convidant cada espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques. Elevant-se pel cel amb la lleugeresa dels núvols, descobriran nous horitzons”