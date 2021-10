Igualada incorporarà 7 elements a la “Llista representativa de tresors culturals del món”

Igualada ha iniciat aquest dimecres la campanya d’elecció i promoció de 7 tresors del patrimoni cultural. Aquesta campanya es duu a terme com a pròleg de la Capital de la Cultura Catalana 2022 i es desenvoluparà conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació Capital de la Cultura Catalana.

L’objectiu de la campanya “7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada” és promoure i divulgar el patrimoni d’Igualada d’una manera didàctica, pedagògica, lúdica i motivar la visita als llocs seleccionats i elegits. També, establir noves rutes turístiques alhora que es potencia la participació ciutadana.

Una vegada elegits per votació ciutadana “7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada” s’incorporaran a la “Llista representativa dels tresors culturals del món”, la característica principal de la qual és que els elements que en formen part han estat elegits per votació ciutadana.

Fins ara, en l’àmbit català han incorporat elements a la llista: Catalunya, Barcelona, Badalona, Reus, El Vendrell i Tortosa. El total de campanyes d’incorporació d’elements a la Llista representativa de tresors culturals del món és de 46. A www.ccc.cat hi ha el darrer butlletí informatiu on es poden veure tots els elements incorporats fins ara a la llista.

Calendari de la campanya 7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada

A partir d’ahir dimecres 20 d’octubre, qualsevol ciutadà que ho desitgi podrà presentar propostes a la candidatura. Per fer-ho haurà d’enviar un correu a info@ccc.cat indicant l’element candidat a tresor d’Igualada, un breu raonament i una imatge de l’element presentat.

Poden presentar-se elements que formin part del patrimoni cultural d’Igualada ja sigui material o immaterial. Per presentar un element no és necessari ser-ne representant.

El període de presentació de candidatures acabarà el dia 4 de novembre. Seguidament, el dia 7 de novembre, es farà pública la relació final de candidats a tresor d’Igualada i s’iniciarà la votació.

Tothom qui vulgui podrà emetre el seu a www.ccc.cat a través del formulari de votació, on hi trobaran també totes les indicacions per votar. L’Ajuntament habilitarà espais per participar de la votació posant a disposició de la ciutadania els mitjans tècnics.

El dia 16 de novembre acabarà el període de votació i l’endemà es farà públic el resultat. Els 7 elements més votats es convertiran en els 7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada i i s’incorporaran a la “Llista representativa dels tresors culturals del món”. Posteriorment, es farà un acte de lliurament dels diplomes acreditatius als representants dels elements escollits.

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 és una fita col·lectiva de ciutat que compta amb l’impuls de l’Ajuntament i fa protagonistes a les entitats i empreses culturals, juntament amb la ciutadania i agents socials. Una oportunitat per fer valdre la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines i mostrar el gran teixit cultural igualadí. La capitalitat s’encara amb l’objectiu de projectar la ciutat i mostrar la cultura com un bé essencial i un pilar de cohesió social.