S’inicia un projecte d’acompanyament a stratups tecnològiques

El departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada ha posat en marxa la primera incubadora de la comarca de l’Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El projecte duu per nom “La incubadora del Tecnoespai” i es tracta d’un espai de gestació d’empreses i startups ubicat a les instal·lacions d’Ignova Tecnoespai a l’avinguda de Barcelona. Es tracta d’un espai de 40m2 amb diversos espais comuns, i un entorn virtual www.ignovaigualada.com

Els col·laboradors que participen en aquest projecte són d’una banda l’Associació Tic Anoia que aportarà el coneixement tecnològic i la Universitat de Lleida, què serà prescriptora de la incubadora.

Aquest nou espai es dirigeix a 12 persones que vulguin impulsar i fer créixer un projecte empresarial que es trobi encara en una fase poc madura. Hi poden participar projectes de qualsevol sector sempre i quan incorporin un component TIC.

Durant els mesos d’octubre i novembre es farà difusió del programa i el mes de desembre es farà la selecció dels 12 projectes. El programa té una durada prevista de 7 mesos i els 12 projectes seleccionats iniciaran el treball el desembre 2021 amb les tutories individualitzades amb els mentors. Durant els mesos de gener a juny de 2022 es duran a terme les formacions grupals i les sessions de monitoratge. Durant tots aquests 7 mesos, els participants podran fer ús de l’espai de la incubadora del Tecnoespai a Ig-nova Tecnoespai. El programa està previst que finalitzi el juny del 2022.

El programa inclou els següents serveis pels 12 projectes seleccionats:

• 11 hores de monitoratge per part de professionals experts.

• Networking amb altres persones emprenedores per posar en comú l’experiència.

• 30 hores de tallers formatius grupals en màrqueting digital, tècniques de prospecció de clients i el procés de venda, alineació d’equips i pacte de socis.

• Espai de la incubadora a Ig-Nova Tecnoespai equipat amb tecnologia punta com impressores 3D per a la creació de prototips, a disposició dels participants durant els 7 mesos que dura el programa.

Per participar-hi es pot trobar informació al web ignovaigualada.com i posar-se en contacte a través del correu ignovatecnoespai@aj-igualada.net i del telèfon 938066555.