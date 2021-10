L’Igualada Rigat perd un partit que tenia dominat

IGUALADA HC RIGAT 5

NOIA 6

L’IHC Rigat va acabar derrotat en un partit que podria haver guanyat, que com a mínim hauria d’haver empatat, però que mai hauria d’haver perdut. Igualada i Noia van protagonitzar un grandíssim enfrontament que els cavistes van remuntar en els últims 4 minuts. Si els arlequinats haguessin aprofitat dues pilotes aturades (un FD i un penal amb el 5 a 4 en el marcador) el resultat podria haver estat ben diferent, però dues contres visitants en el tram van acabar sentenciant el partit.

Tots dos equips arribaven al partit amb baixes. Marimon a l’Igualada i Costa (per sanció) Mitjans i Ballart pels de Sant Sadurní. Tot i això el Noia, amb una plantilla molt potent, va fer un molt bon partit a les Comes. De fet, l’equip cavista es va avançar en el marcador molt d’hora. Al minut 3 i mig, aprofitant una bola perduda en un inici de contra arlequinada. Palau va poder empatar d’un tir exterior 4 minuts més tard. El Noia va disposar d’un penal per tornar a manar en el marcador però l’ex-IHC, Jordi Bargalló, no el va poder transformar. Van passar 12 minuts llargs sense gols. I aleshores en 3 en van arribar 3. Gerard Riba va fer el 2 a 1 en la FD per la desena falta cavista i a falta de 27 segons Cantero va ampliar distàncies amb un llançament des del punt de penal. El 3 a 1 era un resultat immillorable. En canvi sí que era empitjorable. I és el que ha passat quan a falta només de 4 segons Roc Pujadas va fer el 3 a 2 en una sortida a la contra. Un gol dels que fan mal. No és el mateix anar als vestidors amb els dos gols que es portaven que amb un i amb el Noia estalonant-te.

La victòria s’esmuny a la contra

Tant t’estalonava que només arrencar la segona part directament els va aixafar el peu. Bargalló, l’home més decisiu dels visitants, va empatar amb un altre tir marca de la casa. Només havien passat 88 segons des que els jugadors havien tornat a la pista. 3 minuts més tard Cantero va fer el 4 a 3 en una bola que va entrar plorant a la porteria del també ex-arlequinat Xus. El partit era un intercanvi de cops i el Noia en va donar un altre 2 minuts després amb Esteller rematant un passi al segon pal.

L’IHC no aconseguia anar-se’n en el marcador. Aquells dos gols del final de la primera meitat no es van tornar a repetir. Hi va haver un moment que semblava possible. Primer en Tety va tornar a posar per davant als de Cesc Fernández desviant una bola penjada de Nil Cervera. I després Riba i Cantero van tornar a tenir opcions a pilota aturada. Cantero va enviar el remat al ferro i el rebot, que va caçar el mateix jugador, també va anar al pal. Un minut més tard Riba no va poder aprofitar una FD. Podien haver estat dos gols que decidissin un partit. L’IHC no els va poder fer. I el Noia sí. En dues contres. Una acabada amb remat directe (altre cop Bargalló) i l’altra amb un passi al segon pal (com sempre amb Esteller). I encara al final l’Elagi va haver de tornar a demostrar el seu gran estat de forma aturant una FD a dos minuts del final. Ara caldrà centrar-se n el debut a la WSE Cup de dissabte.