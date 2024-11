L’Igualada Femení Grupo Guzmán s’exhibeix a Les Comes contra el Mataró i segueix sumant punts a la lliga

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va guanyar al CH Mataró per un 8-4 a Les Comes el passat cap de setmana. Si fa unes jornades les igualadines eren dels equips menys golejadors de la categoria, els catorze gols marcats entre els dos darrers partits han donat la volta a aquesta estadística de manera radical.

Ja comença a ser una de les característiques d’aquest equip, que marqui en els primers minuts de partit. En aquesta ocasió era Abril Besa qui inaugurava el marcador en tocar a gol un llançament exterior de la Carla Claramunt. Encara arribava gent al pavelló de Les Comes quan pujava el primer gol al marcador al minut dos (1-0).

No contents amb el bon començament i amb molta intensitat per parts dels dos equips, la mateixa Abril Besa tornava a marcar per posar el segon gol al marcador de Les Comes, gràcies a un xut des de la frontal de l’àrea (2-0). Encara no havien passat cinc minuts de partit que l’entrenador visitant ja demanava el primer temps mort.

Les del Maresme intentaven reaccionar però es trobaven un Igualada ben ordenat en defensa. Les poques vegades que arribaven resolia bé la portera local Eva Besa. L’Igualada es trobava molt còmode amb el resultat i alternava atacs curts amb llargs i en ambdós creaven molt de perill i amb opcions per incrementar la distància al marcador.

Però seria el Mataró qui escurçava distàncies i aprofitava una badada defensiva per marcar el seu primer gol (2-1) quan quedaven onze minuts per arribar al descans. Això donava aire a les mataronines que anirien recuperant terreny en el partit. Però en una recuperació de bola de les igualadines a mitja pista i sota l’assistència de Guio Pardiña, Abril Besa marcava el tercer gol de les del Grupo Guzmán i el seu triplet particular en el partit, a sis minuts pel descans (3-1). I només sacar del mig del camp el Mataró, Carla Claramunt roba la bola es planta davant la portera i marca el quart per l’Igualada Femení Grupo Guzman (4-1). El coratge, fortalesa i confiança en si mateix d’aquest equip comença a enlluernar.

Les del Maresme, totalment desubicades, intentaven reaccionar però les igualadines ho tenien tot controlat a sis minuts del descans. I dos minuts després el cinquè de les igualadines després d’un potent xut de Carla Claramunt en tallar una transició del Mataró (5-1).

La segona part començava ben diferent, amb un Igualada conservador i un Mataró molt més incisiu que marcava dos gols en els primers quatre minuts i posava el marcador provisional amb un interessant 5-3. Temps mort demanat ara per l’entrenador local, Carles Piernas, per posar ordre i tranquil·litat.

Les del Maresme apretaven més i més però es trobaven amb una Eva Besa molt inspirada a porteria que les desesperaba. Les seves accions i el sisè gol de les igualadines quatre minuts després, gràcies a un potent xut de Carla Claramunt, tornava la serenitat a l’Igualada (6-3).

Sense perdre la concentració, les noies de Carles Piernas treballaven bé en defensa i en atac i controlaven prou bé el partit amb bones accions que mantenien la incertesa en el marcador. A nou minuts pel final del partit, Laura Crespo marcava el setè gol de les igualadines en una acció personal des de darrera porteria (7-3).

I un minut després, desena falta d’equip del Mataró i que transformava amb encert Laura Crespo la pertinent falta directa per posar el vuitè gol de l’Igualada Femení Grupo Guzmán (8-3).

Les mataronines van tirar d’orgull i es van llançar descaradament a l’atac amb poc a perdre, però van tornar a topar amb una Eva Besa d’alt nivell que ho va refusar tot excepte el darrer gol de les visitants a cinc minuts pel final de partit (8-4).