L’Handbol Vilanova, en places d’ascens quan queda una jornada de Lliga Argent femenina

CH Vilanova del Camí 33-26 CH Martorell

El Club Handbol Vilanova del Camí es troba en tercera posició de la Lliga Argent femenina, una de les tres places que permeten l’ascens a Lliga Or, gràcies a la seva victòria contra el Martorell per 33-26 a Can Titó. Les vilanovines es troben empatades a 43 punts amb l’Handbol Banyoles, que va perdre el seu partit contra el La Salle Montcada, segon classificat.

Després d’uns primers 10 minuts de força igualtat, les vilanovines van començar a imprimir el seu criteri per avançar-se al marcador i ampliar progressivament la distància de gols. Al final de la primera part, el Vilanova guanyava per 18-11. A la represa, les vilanovines van seguir per davant, arribant en alguns moments a situar-se 10 gols per sobre de les del Baix Llobregat. El marcador final va ser de 33-26.

L’Handbol Vilanova afrontarà el proper diumenge, 18 de maig, el darrer partit de lliga a casa del Sarrià. Les barcelonines són les setenes classificades de la lliga. Les vilanovines hauran de realitzar un últim esforç per assegurar l’ascens a la Lliga Or.