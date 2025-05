El campanar de Calaf recupera l’esplendor després de la seva restauració

ACN

El campanar de l’església de Calaf torna a lluir amb tota la seva esplendor després d’una llarga i “complexa” restauració. Amb gairebé 57 metres d’alçària i 225 graons és un dels cinc més alts de Catalunya. La seva rehabilitació es va iniciar després que, l’any 2016, es registressin despreniments que suposaven un perill per a la població. “Fa molts anys va morir una persona per culpa de la caiguda d’una pedra del campanar i això no es podia tornar a repetir”, he explicat l’alcaldessa, Montserrat Mases, durant l’acte d’inauguració que s’ha fet aquest diumenge. Aleshores, es van instal·lar malles de protecció per evitar accidents fins que, finalment, l’any 2022, es van iniciar les obres de restauració, que han costat 300.000 euros.

“És el far de la Catalunya Central, el nostre orgull. Siguis creient o no, el campanar és patrimoni del poble”. L’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, expressa així la seva satisfacció per la restauració del campanar, la principal joia arquitectònica del municipi.

Els primers signes de deteriorament es van començar a detectar l’any 2016, amb el despreniment de fragments de pedra tant a les façanes de l’església com a la torre. Això va posar sobre la taula la necessitat d’una restauració “immediata” de l’edifici, ja que era un perill per a la població.

Una obra “complexa” per l’alçària del monument

L’arquitecte responsable de les obres, Jordi Morros, explica que el deteriorament del campanar era normal per la seva antiguitat i per les inclemències del temps. “Ens trobem a Calaf, que té uns hiverns molt freds i severs”, recorda.

Morros ha subratllat “la complexitat tècnica” de l’obra per l’alçària de l’església i del campanar, que gairebé fa 57 metres. Tot plegat, ha fet que les obres s’hagin hagut de dur a terme en dues fases: la primera va començar l’any 2022 i va consistir en la rehabilitació de les façanes i els contraforts de l’església; i la segona va començar l’any 2024, amb la restauració del campanar.

Els treballs van patir un retard significatiu, que el rector de l’església de Calaf, mossèn Enric Garcia, atribueix a la pandèmia, així com un augment important del cost total del projecte. “Amb la pandèmia va quedar tot aturat. Quan es van voler iniciar les obres, els pressupostos inicials van quedar totalment desfasats i es va triplicar el preu”, ha explicat Garcia.

Implicació de tot el poble

El campanar es va començar a construir l’any 1670 amb pedra sorrenca de Dusfort i van trigar 200 anys a fer-lo tal com és ara. Tal com explica Garcia, aleshores es va fer amb l’aportació econòmica dels feligresos de Calaf i els pobles veïns.

Ara, els treballs de restauració han costat 300.000 euros, 30.000 dels quals s’han recaptat gràcies a una iniciativa popular, la Marató del campanar, que ha fet actes durant tot un any per aconseguir diners. La seva coordinadora, Judit Viladric, subratlla que “el campanar és un símbol i uneix tot el poble”.

Hi està d’acord el mossèn, que assegura: “Avui tots som els protagonistes de la festa perquè, quan un poble s’ajunta i posa la seva millor versió, des del cor i des de la generositat, això mou muntanyes”. “Tot un poble s’ha unit per una causa i em sento molt orgullós de Calaf”, ha afegit.