La 7a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena se celebrarà a Jorba

La 7a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, que organitzen el Parc Agrari de la Conca d’Òdena i l’Associació de Productors, se celebrarà el pròxim 24 de novembre de 10 h a 14 h a la plaça de la Font de Jorba. Els assistents podran gaudir d’activitats i tastar una gran varietat d’aliments i begudes dels productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, coneixent així de primera mà tant els productes com els productors locals. A més, hi haurà l’oportunitat de comprar productes per endur-se a casa.

Es preveu la participació d’una quinzena de productors del territori a la mostra, com ara Eixarcolant, Celler Anna Rosell, Aliment Humà, Celler Mestís, Casa Nostra, La Beneta, Molí d’oli de Can Gibert, La Solana de Collbàs i La Naris, entre d’altres.

La programació inclou tallers familiars gratuïts de 10 a 13 h, amb activitats com el taller de xapes a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant, pintacares rural amb Sandra Estarrona, un taller d’ungüents amb oli d’oliva i plantes medicinals dirigit per In Essentia, i un taller de fer olives a càrrec de l’Associació Aliment Humà. A més, es realitzaran dos tasts. El primer tindrà lloc de 10.30 a 11.30 h, i consistirà en un tast d’olis a càrrec de Can Gibert, i d’11.30 a 12.30 h, es podrà participar en el tast de vins de la mà de l’Associació de petits viticultors de la Conca d’Òdena. Ambdós tasts requereixen inscripció prèvia gratuïta i es poden realitzar a través de la web del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Finalment, de 12.30 a 14 h, es podrà gaudir d’un concert amb The Muleros, que oferiran música folk rural amb Miguel Díaz i Kike Pareja.

Aquesta serà la 7a edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari. Les edicions anteriors es van celebrar a Santa Margarida de Montbui, Rubió, Capellades, Copons, Carme i Igualada. Es tracta d’un esdeveniment impulsat pel Parc Agrari de la Conca d’Òdena i l’Associació de Productors de la Conca d’Òdena, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i, en aquesta edició, l’Ajuntament de Jorba.