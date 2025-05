El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill moderat per intensitat de pluja en diverses comarques del país, entre les quals hi ha l’Anoia, per a aquest dissabte 3 de maig, diumenge 4 i dilluns 5. Es poden acumular més de 20 mm en 30 minuts.

Els avisos per a la nostra comarca són per al dissabte entre les 12h i les 18h, així com per al diumenge entre les 6h i les 18h i finalment per al dilluns entre les 18h i les 24h.