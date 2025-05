L’Estat haurà de rehabilitar un viaducte de l’A-2 a Jorba i millorar-ne cinc més pel seu deteriorament

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 4,9 milions d’euros les obres per a la rehabilitació estructural del viaducte de la Juncosa i la impermeabilització dels taulers d’unes altres cinc estructures de l’autovia A-2, al seu pas pel municipi de Jorba.

Es tracta de diversos viaductes situats en un tram d’uns 7 quilòmetres, des del PK541, on se situa el primer viaducte a reparar, fins al PK547, on es troba el darrer viaducte que haurà de ser sotmès a millores. L’empresa adjudicatària de les obres, segons consta a la web de contractació del Ministeri, serà Sorigué ACSA. Encara no hi ha una data definida per començar les obres.

Una estimació de 9 mesos d’obres

En el projecte elaborat pel ministeri, es preveuen unes actuacions que, sumant la rehabilitació del viaducte de la Juncosa i les millores en els altres cinc ponts, podrien suposar uns 9 mesos d’obres en el tram.

En la documentació oficial es contemplen tres fases d’obres, dues de les quals per al viaducte de la Juncosa -una per cada sentit- i la darrera per a la resta de viaductes, en què l’afectació es reduiria al tall d’un carril durant els treballs.

L’obra més gran afecta el viaducte de la juncosa

En el cas del viaducte de La Juncosa requereix unes obres més complexes que la resta de ponts afectats. Els treballs contemplen la demolició parcial de la llosa dels taulers – la plataforma situada en la part superior del pont que suporta la calçada – en tots dos sentits, la reposició de les juntes de dilatació i la reparació de diverses deterioracions detectades en els estreps del pont, entre d’altres.

Les afectacions al trànsit per aquesta obra seran les més importants. Segons el projecte, s’hauria de tallar al trànsit tot un sentit de l’autovia per realitzar les obres corresponents, que s’allargarien entre set i vuit setmanes per cada sentit, obligant a fer desviacions de trànsit que s’allargarien durant els dies en què només estigués disponible un sentit de l’autovia.

Tot i que encara queda temps per començar a percebre les actuacions, es tracta d’una obra important que afectarà el dia a dia de moltes persones.