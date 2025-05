Tous tornarà a acollir el Campionat d’Espanya de Dificultat d’Escalada

Sant Martí de Tous ja es prepara per rebre, per segon any consecutiu, el Campionat d’Espanya de Dificultat d’Escalada. La competició tindrà lloc el proper dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny.

El famós mur d’Innsbruck, propietat d’Indoorwall i escenari del Mundial d’Escalada de la temporada passada, posarà a prova els millors escaladors i escaladores del panorama nacional. Esportistes com Geila Macià, que ve de fer podi a la prova europea de Brussel·les, prometen oferir un espectacle garantit per al públic assistent.

L’esdeveniment està completament obert al públic que vulgui acostar-se a Sant Martí de Tous. Les instal·lacions seran a l’aire lliure i comptaran amb un muntatge digne d’un Mundial d’Escalada.

Els assistents podran gaudir de zona de restauració, aparcament, espais habilitats per a la pràctica d’esports com el vòlei platja i el pickleball, així com una zona per a autocaravanes. Hi haurà una Zona VIP by RedBull des d’on es podrà seguir la competició amb una perspectiva única i en un entorn privilegiat.

Horaris de la competició

Dissabte 31 de maig, a les 9:00h començaran les sessions classificatòries, i a les 21:30h tindran lloc les finals absolutes, coincidint amb la posta de sol i un joc de llums que promet imatges icòniques per al públic.

Diumenge 1 de juny serà el torn de la base. A partir de les 9:00h es disputaran les classificatòries U19, seguides de les finals U15 (12h), U17 (14h) i U19 (16sotoh). Un cop finalitzades totes les finals, es durà a terme el lliurament de premis.