Igualada viurà una trobada de Festes Majors Alternatives d’arreu del territori impulsada per La Coll@nada

El 7 de juny, Igualada es convertirà en punt de trobada de les festes majors alternatives d’arreu del territori. La Coll@nada, juntament amb la Xarxa de Casals i Ateneus Populars, impulsa una jornada per fer xarxa, compartir experiències i blindar col·lectivament aquest model de festa popular, comunitària i transformadora.

Amb l’arribada de la calor esclata la temporada de festes majors, però no totes es viuen de la mateixa manera. A Igualada, la Coll@nada reivindica des de fa anys “un model de festa alternativa arrelada al territori, autogestionada, feminista, antifeixista i construïda des de la base. Un model que posa la cultura al centre com a eina de transformació social, però que cada cop resulta més difícil de sostenir“.

“Aquest model de festa que estimem, vivim i defensem, el construïm gairebé amb les ungles. Ho fem des de la precarietat i el voluntariat, amb hores invisibles i esforços col·lectius, però amb una convicció profunda: la festa és espai de denúncia, de memòria, de futur i de resistència popular. No podem sostenir-lo soles. L’únic que ens pot fer avançar davant d’aquesta realitat és trobar-nos, reconèixer-nos, donar-nos suport i enfortir-nos des de la xarxa comunitària”, expliquen des de l’entitat igualadina.

Pel que fa a les altres iniciatives, des de La Collanada expliquen que “això no ens passa només a nosaltres: a Manresa trontolla la continuïtat de la Festa Major Alternativa, la més antiga de Catalunya i referent per a moltes, per culpa de les denúncies d’algunes veïnes; a Gràcia, la gentrificació ha desdibuixat tant les festes que ja no es poden viure plenament als carrers; a Lleida, la Sirollada no va poder fer ni un sol acte per la festa major del setembre per manca de mans; a Granollers, es criminalitza la festa amb titulars sensacionalistes per un taller simbòlic de còctels Molotov. I moltes més realitats que no sabem o que no es veuen.”

És en aquest context neix la Primera Trobada de Festes Majors Alternatives. La jornada, oberta a tothom, pretèn ser molt més que una trobada: “serà un crit col·lectiu per defensar i fer créixer aquest moviment viu, rebel i compromès amb el territori”, afirmen des de l’entitat.

Durant tot el dia hi haurà debats, dinàmiques participatives, vermut, dinar i sopar populars, tast de begudes de la terra, activitats de cohesió, pòdcasts, gimcana pels carrers d’Igualada, tabalada, festa amb PD’s i barra a preus populars. També hi haurà opció de pernoctació per qui vingui de fora, i tots els beneficis aniran destinats a cobrir les despeses de la trobada.

Tot i que es tractarà principalment la situació de les FMA’s, és un acte obert a qualsevol persona, colla o entitat que participi d’algun projectes sense ànim de lucre. Tota la informació actualitzada es pot trobar a la web de La Collanada. Les persones interessades en quedar-se a dinar o sopars’han d’inscriure abans del 4 de juny.