Aquest cap de setmana els trens entre Igualada i Capellades no funcionaran, però hi haurà un servei alternatiu

Aquest cap de setmana de dissabte 17 i diumenge 18 de maig estan programades les obres de millora de la via de tren de Capellades, a la línia Llobregat – Anoia. És per aquest motiu, que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya oferirà un servei alternatiu d’autobusos per a facilitar el desplaçament dels usuaris.

Les obres d’actuació consisteixen en la millora del sistema de drenatge i augmentar la resiliència de les instal·lacions garantint el correcte desguàs de l’aigua que arriba a la via. A conseqüència d’aquests treballs hi haurà afectacions al servei de la línia Llobregat-Anoia, de manera que els trens que circulin entre Plaça Espanya i Capellades mantindran els seus horaris habituals, però s’oferirà un servei alternatiu per carretera amb autobús entre les estacions de Capellades i Igualada.