El CF Vilanova agafa aire a Segona Catalana després de superar el Navàs

Resultats del Partit

Vilanova del Camí, C.F. vs Navas, C.E. Segona Catalana Vilanova del Camí, C.F. 3 – 2 Navas, C.E.

El CF Vilanova del Camí va aconseguir una victòria crucial per 3-2 el passat diumenge en un partit que es presentava com a vital per a les seves aspiracions, davant d’un rival directe, el Navàs, que arribava amb una dinàmica positiva després d’aconseguir els seus primers punts en les dues últimes jornades. L’equip local sabia que no podia fallar i amb només un punt de diferència entre ambdós equips, la pressió era palpable.

La primera part va ser equilibrada, amb ocasions per ambdós conjunts, com explica l’entrenador Fede Rosendo. Ambdós van tenir possibilitats de marcar, però no va ser fins al minut 44 quan Eric Segovia va obrir la llauna amb un gol a partir d’un refús d’una pilota aturada, just abans del descans.

A la represa, alguns ajustaments estratègics van donar fruits ràpidament. A només cinc minuts del segon temps, Marc Petit va marcar un gol espectacular, després d’una jugada col·lectiva que va demostrar la compenetració de l’equip. El tercer va arribar al voltant del minut 70, amb un córner executat per Segovia i rematat per Antonio Prieto, que va deixar el marcador en un còmode 3-0.

Tanmateix, els últims deu minuts el partit es va capgirar. Just després del tercer gol, el Vilanova va rebre un gol a pilota aturada que va fer que l’equip rival tornés a entrar en el partit. A més, la situació es va complicar quan Abde va ser expulsat per segona targeta groga al minut 73, deixant l’equip amb un home menys. Aquesta circumstància va fer que el Vilanova acabés patint, amb un altre gol encaixat de pilota aturada al minut 86, que va fer que els minuts finals fossin de tensió i nerviosisme.

Malgrat els moments complicats, el CF Vilanova del Camí va aconseguir mantenir el resultat i emportar-se els tres punts tan necessaris.

La pròxima cita és contra el Piera i la meta és clara: continuar amb aquesta inèrcia positiva i fer tot el possible per allunyar-se del descens.