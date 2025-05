La plaça Pius XII acull aquest dissabte una nova edició de l’Arbre de Maig

Dissabte 17 de maig arriba la tretzena edició de la Festa de l’Arbre de Maig, una celebració ja consolidada que omplirà durant tot el dia la Plaça Pius XII d’activitats, i que a més estrena logotip i samarreta.

La jornada començarà a les 7 del matí amb convocatòria a la plaça Pius XII per anar a buscar el Maio, l’arbre que serà el protagonista de l’edició d’enguany. Després d’haver talat l’arbre, hi haurà esmorzar gratuït per a tots els assistents, de botifarra a la brasa o coca. Seguidament, es transportarà l’arbre fins a la plaça Pius XII a on es realitzarà l’escorxament d’aquest per tal que quedi llis sense escorça ni branques. A les 14h hi haurà dinar popular amb un preu de 10 euros per persona, i ja a les cinc de la tarda se celebrarà el concurs de grimpaires, i una festa musical a càrrec del músic Josep Mas i d’una glosada oberta a càrrec del grup Glosa Igualada. La festa es clourà a la nit amb música al Casal Popular El Foment.

Nova samarreta

Una festa amb orígens medievals

Els orígens d’aquesta festa es remunten a l’època medieval, amb gran arrelament arreu de Catalunya. Era un ritual per a la veneració dels esperits de la naturalesa amb l’objectiu d’aconseguir, a partir del sacrifici d’un arbre, que fos un any de prosperitat i abundància. A Igualada va mantenir-se viva fins a finals del segle XIX i no va ser fins al maig de l’any 2012 quan l’entitat l’Al-pi-nisme Club Esportiu va recuperar aquesta festa. Anys més tard, l’entitat de la Festa de l’Arbre de maig d’Igualada va agafar el relleu en l’organització. Enguany se celebra la tretzena edició, de la qual ja s’ha publicat el cartell, obra d’Aina Perianes.

Imatge de Pau Corcelles cedida per l’organització

La Festa de l’Arbre de Maig és un gran esdeveniment obert a la participació de tota la ciutat, que agrupa gent de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. La jornada compta amb el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, el Ball de Sant Miquel i els diables, el Forn de Jorba, el Casal Popular El Foment, l’Agrupament Escolta La Flama, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, el rocòdrom Ingravita, la Intersindical Anoia i la Creu Roja.