La igualadina Teresa Riba realitzarà quatre escultures per a la Sagrada Família de Barcelona

Els gestors de la construcció de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, van fer un concurs entre diversos artistes per saber qui faria les escultures per a la capella de l’Assumpta de l’esmentada basílica. Com a resultat d’aquest concurs, van encarregar a l’escultora Teresa Riba Tomàs per fer-ne el conjunt la part més visible i espectacular.

Aquesta capella es troba situada darrere de l’absis de la basílica. Es tracta d’una construcció quadrada dedicada a la Mare de Déu, que està adossada al temple però és independent.

La capella esta coberta per una cúpula de color blau, que representa el mantell de l’Assumpta, que serà fet de trencadís, en la seva ascensió al cel.

La intervenció de Teresa Riba són els quatre àngels que ajuden a portar aquest mantell en la seva ascensió. Tindran 3 metres d’alçada i s’integraran al conjunt arquitectònic per mitja del trencadís que simula el mantell. Per la seva situació aquestes escultures seran molt visibles des del carrer. Tres de les escultures miren el cel, mentre que la que està més a prop de la vorera, mira la gent que la pugui estar mirant o entrant a la capella. Aquests àngels no tenen ales, el sentit ascendent ,l’escultora, el dona amb els plecs dels vestits que porten.

Teresa Riba Tomàs (Igualada,1962) va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona on es va llicenciar en l’especialitat d’escultura (1985) i també en va ser professora. També és professora de l’Escola Gaspar Camps a més d’altres escoles a Igualada.

Ha fet nombroses exposicions tant a nivell nacional com internacional. A Igualada hi han escultures seves a la rambla de Sant Isidre i del General Vives (fonts), un Sant Jordi a la capelleta de la mare de Déu de Montserrat, l’escultura de Jordi Savall sota el campanar de Santa Maria i l’escultura Nos (altres) a la plaça de Cal Font. Fa uns mesos, va ser l’encarregada de realitzar l’escultura dedicada als germans Muñoz, Estopa, a Cornellà de Llobregat.