Igualada estrena oficina d’Habitatge

Des d’aquesta setmana l’Oficina de l’Habitatge d’Igualada ja està operativa. Situat la plaça de l’Ajuntament número 2, aquest nou espai municipal apropa als ciutadans tots els serveis que el consistori ofereix en matèria d’habitatge, agrupant-los en un sol espai a peu de carrer. Marc Castells, ha posat en valor que “s’ha apostat per una oficina cèntrica, al nucli antic, a costat de l’Ajuntament i que tindrà les portes obertes de bat a bat per a tots els ciutadans”.

Castells, també ha destacat, que des del govern de l’Ajuntament d’Igualada en els darrers anys “s’ha endreçat tota la política d’habitatge de l’Ajuntament, aprovant el Pla Local d’Habitatge, el document estratègic que visibilitza què ha de passar en el futur en l’àmbit de l’habitatge a la nostra ciutat”.

En aquest àmbit Castells també ha destacat la promoció que des del consistori s’ha fet per promoure la rehabilitació, amb ajuts “especialment al nucli antic, perquè el volem viu i perquè això passi cal tenir-hi habitatges dignes, ho estem aconseguint ja que mentre altres ciutats perden habitants als seus nuclis antics i aquests es degraden, a Igualada entre 2016 i 2023 han augmentat un 20% gràcies a les facilitats econòmiques i tècniques que dona l’Ajuntament per a rehabilitació”.

Castells també ha recordat que des del govern s’han aconseguit recursos en habitatge per a la ciutat. “Perquè aquest és el nostre model, com la concessió de la subvenció més alta de la història de l’Ajuntament d’Igualada: 6,8 M€ dels Fons europeus Next Generation per la rehabilitació i millora de la sostenibilitat d’habitatges de la ciutat” Tot i així Castells ha demanat a les institucions estatals i europees que s’agilitzin els tràmits i la burocràcia necessària per l’adjudicació d’aquests ajuts i que es faciliti al ciutadà l’accés a aquests fons.

L’Oficina d’Habitatge d’Igualada ha gestionat aquest passat 2022 un total de 1.337 expedients d’ajuts al lloguer i 60 prestacions econòmiques d’especial urgència. La Borsa d’habitatges de lloguer assequible compta actualment amb 235 persones inscrites entre persones que busquen pis a un preu assequible i a propietaris que vulguin llogar habitatges en desús.