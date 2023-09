Som-hi portarà al Ple una reclamació perquè la Hispano garanteixi un correcte servei

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) portarà al Ple de l’Ajuntament d’Igualada la proposta per reclamar a la Generalitat que garanteixi un correcte servei d’autobús d’Igualada a Barcelona. La formació progressista considera “inadmissible” que cada inici de curs es repeteixin els problemes per la capacitat dels vehicles que obliguen a deixar passatgers a la parada. Això passa a les expedicions de primera hora del matí d’Igualada a Barcelona i a les de tornada del migdia i la tarda de Barcelona a Igualada, on els usuaris moltes vegades han d’esperar a la parada que passin fins a dos o tres autobusos perquè no hi caben, amb l’enorme pèrdua de temps que això suposa.

El regidor d’Igualada Som-hi Anselm Pasquina afirma que “com a ciutat no ens podem permetre que l’única via de transport públic competitiu que tenim amb Barcelona pateixi aquests problemes. Això provoca un greuge innecessari als passatgers per la inquietud de si cabrà tothom a l’autobús o no i pot arribar a fer desistir els usuaris d’utilitzar els transport públic, cosa que no podem permetre. Ens rebel·lem contra aquesta realitat i volem que l’Ajuntament actuï davant el govern de la Generalitat perquè malauradament la situació no és nova, es repeteix cada any”.

Pasquina avança que “la votació que proposarem al Ple va en la línia de defensar Igualada davant la Generalitat i demanar que es facin les modificacions que calgui al contracte amb la Hispano, que no finalitza fins al 2028, per ampliar el servei a les necessitats actuals sempre pensant en el benestar dels usuaris i usuàries i, sobretot, també dels conductors i conductores. Reclamem al govern de Junts que sigui sensible a aquesta realitat i s’impliqui en aquesta demanda”.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta també remarca que el transport públic amb Barcelona “cada vegada tindrà més passatgers en un context de lluita contra l’emergència climàtica i cal tenir un servei adaptat a aquesta realitat amb la capacitat que toca als autobusos de cada expedició perquè absorbeixin tota la demanda que hi ha”.