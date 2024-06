Igualada acull un acte divulgatiu sobre la Masoveria Urbana

Es tracta d'una modalitat d’accés a l’habitatge assequible, que va creixent, i que permet rehabilitar i llogar pisos buits.

La Coordinadora pel Dret a l’Habitatge d’Igualada va organitzar el passat 4 de juny, una xerrada informativa a la Parròquia de la Sagrada Família sobre la masoveria urbana, una modalitat d’accés a l’habitatge assequible, que va creixent, i que permet rehabilitar i llogar pisos buits.

Èric Morros, de la cooperativa Obrint Portes Lleida, va explicar les característiques d’aquest model i l’experiència d’aquesta cooperativa des del 2020. La masoveria urbana és una fórmula d’habitatge, reconeguda legalment, que permet l’ús d’immobles desocupats a canvi de la seva rehabilitació i manteniment per part dels ocupants. Aquest sistema, que es basa en acords entre propietaris i llogaters, té com a objectiu revitalitzar edificis en desús, fomentar la cohesió social i oferir una solució habitacional assequible a joves que tenen dificultats per accedir-hi. Aquest model és un dels projectes que està impulsant actualment l’Ajuntament d’Igualda.

Durant l’acte, es van tractar diversos aspectes pràctics i legals de la masoveria urbana. Èric Morros va destacar els beneficis d’aquest model per a totes les parts implicades. També va comentar que algunes tasques de rehabilitació no les poden fer els masovers ja que requereix la intervenció d’algun professional, i que la mateixa cooperativa ha creat llocs de treball ocupant joves que han participat en el projecte.

A més, es van exposar casos d’èxit d’altres municipis on la masoveria urbana ha estat implementada, demostrant que aquesta és una opció viable i sostenible per fer front a la problemàtica de l’habitatge.

La Coordinadora pel Dret a l’Habitatge d’Igualada, formada per Càritas, Creu Roja, Òmnium Anoia, Igualada Acull i la Intersindical, valora molt positivament la participació ciutadana i va anunciar la seva intenció de seguir treballant en aquesta línia, aportant propostes de models innovadors que ajudin a solucionar el dèficit d’habitatge assequible a la ciutat. També demana a la ciutadania i a les entitats que s’impliquin activament per anar transformant la ciutat d’Igualada en un entorn amable on totes les persones puguin viure dignament.