El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, visita els pisos ViuB2 d’Igualada

Aquest dimecres, 12 de juny, el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carlos Campuzano, ha estat a Igualada on ha visitat els pisos residencials adaptats ViuB2 adaptats per a persones grans. El conseller ha estat acompanyat en aquesta visita per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; la regidora d’Acció Social, Sandra De La Iglesia; la directora serveis territorials de Drets Socials, Lluïsa Nicolau; Josep Mayoral, del Consorci de Salut i Social de Catalunya i Jordi Ferrer, gerent Consorci Sociosanitari d’Igualada.

La visita s’ha iniciat a les zones comunes de la instal·lació on el conseller ha pogut veure el bar, la sala polivalent, la biblioteca i el gimnàs. Seguidament s’han visitat dos dels pisos de l’equipament on han pogut parlar amb la Ma. Àngels i l’Aurèlia que ja fa uns anys que hi viuen. El Conseller s’ha interessat pel dia a dia de les residents i pels diferents serveis dels que poden gaudir en aquest equipament com ara l’assistència 24 h, la neteja o la bugaderia.

137 pisos adaptats per a persones majors de 60 anys

El Residencial ViuB1 disposa de 66 pisos i el ViuB2, 71 pisos. En total 137 pisos de lloguer per persones majors de 60 anys, oferint la màxima independència personal i alhora múltiples serveis en el mateix edifici. El ViuB2 va ser inaugurat el mes de novembre de 2012 a l’Avinguda Gaudí d’Igualada, a tocar de la Residència Pare Vilaseca, seu del CSSI. Disposa d’un restaurant obert per a persones residents i visitants. Els pisos estan qualificats com Habitatges de Protecció Oficial (HPO) i per aquest motiu ofereixen un lloguer econòmic.

Tots els pisos tenen el mobiliari adaptat inclòs, rebedor, menjador-sala d’estar, cuina equipada amb nevera, plaques d’inducció i forn microones amb gratinador, bany adaptat amb dutxa plana i paviment antilliscant, terrassa individual, llums d’emergència, sistema d’avisos en cas d’emergència, calefacció amb termòstat individual i preinstal·lació d’aire condicionat.

L’objectiu dels pisos és garantir que les persones grans puguin viure bé al seu habitatge i mantenir l’autonomia el màxim temps possible, a la vegada que es beneficien d’un ampli nombre de serveis addicionals i de la tutela del nostre equip de professionals. Si les persones ateses als pisos posteriorment perden autonomia, el CSSI ofereix continuïtat assistencial de serveis incloent el servei d’ajuda a domicili, l’hospital de dia, els centres de dia i en darrer terme la residència assistida.