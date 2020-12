Humans de l’Anoia: Aleix Solé Romeu

ALEIX SOLÉ ROMEU

Sóc enginyer de telecomunicació per la UPC i un dels socis fundadors d’Iguana Comunicacions, operador de telecomunicacions que ofereix serveis d’Internet i telefonia, principalment a l’Anoia, per donar resposta a la nostra necessitat de disposar de serveis de telecomunicacions de qualitat.

Pràcticament sempre he viscut a Igualada; però vaig néixer a Barcelona, i he viscut algunes temporades al Bedorc, en una casa on a dia d’avui encara no hi arriba fibra òptica, i l’hi farem arribar nosaltres tot i que altres operadors ja hagin desplegat el municipi.

La creença en la necessitat de fer arribar els serveis fins a l’últim racó va portar-me a crear Iguana, que és, a més, un projecte vital que té la meva plena dedicació.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«La connectivitat de gran ample de banda arriba arreu, fent-nos més pròspers, savis, lliures i compassius. Tothom té les necessitats bàsiques cobertes gràcies a la singularitat tecnològica, i pot dedicar-se a aprendre, explorar i descobrir, contribuint a la seva prosperitat i a la dels altres.»