Grans professionals s’uniran en concert dissabte a Sant Magí de la Brufaganya

El Quartet Gerhard, junt amb Roger Illa al pianoforte, el cor Ensemble O Vos Omnes, tots ells dirigits per Xavier Pastrana interpretaran l’obra “Les set paraules de Crist a la creu” de Joseph Haydn

Després d’una àmplia preparació en direcció i composició, amb mestratge de reconeguts directors internacionals i nacionals, entre els que cal destacar Manel Oltra, amb qui aconsegueix un gran domini de la textura coral i Pierre Cao a través de qui inicia una idíl·lica relació amb la música anterior al S.XIX, Xavier Pastrana ha desenvolupat una llarga i reconeguda carrera tant de compositor com de director de grups corals. A partir de l’any 2011 centra la seva activitat com director del grup de música antiga Ensemble O Vos Omnes. Les seves interpretacions han estat lloades per la premsa especialitzada, per la gran capacitat de combinar precisió tècnica amb un so distintiu i una gran musicalitat que els ha portat a ser considerar un grup únic en la seva especialitat.

En aquesta ocasió estaran acompanyat també per un quartet i un pianista de primer nivell. El Quartet Gerhard, guanyadors de premis nacionals i internacionals i actuacions a Suïssa, França, Alemanya, Holanda, etc. Considerat un dels quartets amb més projecció a nivell europeu, es distingeix per la seva remarcable sensibilitat pel so i per un respecte profund per la música. I el pianista Roger Illa, també compositor i pedagog, sempre dedicat a fer conèixer la història i evolució del instruments antics tant en l’àmbit acadèmic com interpretatiu. En aquesta ocasió utilitzarà el seu propi pianoforte.

Tots ells amb una extraordinària mostra de professionalitat actuaran a Sant Magí interpretant una singular obra de Haydn, Les set últimes paraulae de Cris a la creu, obra sublim, magnífica i complexa que tots ells interpreten amb un virtuós so, delicadesa i expressivitat.

Per a una millor comprensió, es projectarà en català el text que els cantaires interpretaran en llengua alemanya.

El concert començarà a dos quarts de deu de la nit del dissabte dia 12. A partir de mitja tarda ja es pot anar a la Brufaganya i, si un vol, pot menjar un berenar-sopar a preus mòdics, tot esperant l’hora. Després del concert, com és usual, l’organització obsequia a tothom amb xocolata desfeta amb coca i pa torrat.

Les entrades es poden reservar a través de la web: www.brufaganya.cat o comprar-les, si n’hi ha de disponibles, la mateixa tarda del concert a Sant Magí.