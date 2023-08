FGC aturarà el servei a un tram de la línia Llobregat-Anoia del 12 al 20 d’agost per obres

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han programat unes obres de millora en un tram de la línia Llobregat-Anoia entre el 12 i el 20 d’agost que obligaran a interrompre temporalment part del servei. En concret, s’intervindrà sobre les estacions de Gornal, Sant Josep i L’Hospitalet-Avinguda Carrilet. L’empresa posarà un servei alternatiu per autobús mentre durin les obres, programades en unes dates de baixa demanda a les línies metropolitanes amb l’objectiu de minimitzar l’impacte entre els usuaris.

Tal com ha detallat la companyia en un comunicat aquesta setmana, les obres iniciades a principis de juliol se centren a fer una nova contravolta que reforci l’estructura del túnel, on també es renova la via en un tram de 400 metres.