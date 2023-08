El metge de família, Robert Panadés, fa una estada a Noruega per completar la seva tesi doctoral sobre telemedicina

El metge de família, Robert Panadés, ha fet una estada a Tromsø en el marc del doctorat industrial de l’AGAUR per dur a terme una tesi doctoral sobre telemedicina proactiva.

La tesi analitza com es pot millorar l’accés a l’atenció primària i la prevenció de malalties mitjançant l’ús de la telemedicina, i de quina manera aquesta pot facilitar l’accés al sistema públic de salut a les persones que no hi han accedit en l’últim any i no han seguit els programes de prevenció recomanats.

Gràcies al seu doctorat industrial, Panadés, que visita als consultoris de Jorba i Copons de l’EAP Anoia Rural i forma part del Grup de Treball en Salut Digital de la CAMFIC, ha pogut establir contacte amb el professor que ha estat el seu supervisor de la tesi a la Universitat de Tromsø, a Noruega. Es tracta de Gunnar Hartvigsen, un professional referent en salut digital al país i que ha col·laborat amb diversos països i entitats com l’OMS.

Durant l’estada a Tromsø (de l’abril al juny del 2023), Panadés ha pogut treballar en projectes de salut digital amb el grup de recerca, com en el desenvolupament d’aplicacions per a persones amb discapacitats intel·lectuals i eines digitals per a pacients diabètics. «Les entrevistes amb professors destacats han millorat el protocol de la meva tesi doctoral. Ha estat una experiència valuosa i enriquidora, i continuaré treballant per millorar l’atenció sanitària i la prevenció de malalties a través de la telemedicina», detalla Robert Panadés.

Panadés ha obtingut una beca per dur a terme una investigació doctoral en col·laboració amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i l’Institut Català de la Salut. El programa té una durada de tres anys i compta amb la supervisió del metge Francesc García Cuyàs i el metge i cap de la Unitat de Recerca de l’ICS Catalunya Central, Josep Vidal-Alaball.