Esquerra i Som-hi portaran al ple els problemes del bus Igualada-Barcelona

Esquerra Republicana d’Igualada ha anunciat aquest dimecres que en el pròxim ple municipal exigirà al govern local que emprengui mesures urgents sobre la Hispano i exigirà novament la retirada d’una concessió que “fa molt temps que s’hauria d’haver aturat”. ERC continua assenyalant la “precarietat d’un servei ineficient” i adverteix que perseguirà el tema fins a aconseguir-ne millores ja sigui “des de l’oposició, o des del govern local”.

ERC Igualada segueix defensant un servei de transport públic Igualada – Barcelona “digne i segur, sense problemes, averies, perills i irregularitats constants”. Segons els republicans, és “inconcebible l’immobilisme del govern local amb una qüestió que afecta de manera negativa a tants veïns i veïnes d’Igualada i la Conca”. La candidata per Igualada, Alba Vergés, ha recordat que aquest no és pas un debat nou a la ciutat i que “són moltes les generacions senceres d’estudiants i treballadors que han hagut de patir les condicions pèssimes de servei que ofereix la companyia prestadora de l’activitat”. Tant és així, que els republicans han volgut recordar que “era el mateix alcalde de la ciutat qui anys enrere també exigia la retirada d’aquesta concessió i després va canviar per elogiar a la mateixa empresa”.

D’aquesta manera i amb tots els precedents negatius acumulats en aquest terreny, el portaveu del grup municipal i cap de l’oposició, Enric Conill, ha volgut manifestar i anunciar que activaran novament la via de la moció al ple municipal per exigir la retirada de la concessió. Tanmateix, Conill ha volgut remarcar la “voluntat transformadora i propositiva d’Esquerra” i també ha anunciat que tornaran a demanar la “creació d’una línia d’autobús llançadora entre Igualada i Castellbisbal com a alternativa i vertebració a la manca actual de connexions que pateix la ciutat”. Conill també recorda que aquesta no és una mesura nova i que ja la portaven al programa electoral.

El ple municipal se celebrarà el pròxim dimarts i serà l’espai on el grup municipal d’Esquerra presentarà i defensarà la moció. Els republicans adverteixen que seran molt rotunds amb l’exposició malgrat que consideren que “tots els grups del consistori haurien de compartir les propostes i el fons de la moció per responsabilitat amb la ciutadania d’aquesta ciutat”.

Igualada Som-hi proposa un acord de ciutat per reclamar a la Generalitat que la Hispano asseguri l’aforament i no retalli els horaris a l’agost i Nadal

El grup municipal d’Igualada Som-hi portarà al Ple de l’Ajuntament d’Igualada la proposta de fer un acord de ciutat per reclamar a la Generalitat que garanteixi un correcte servei d’autobús d’Igualada a Barcelona. La formació considera “inadmissible” que cada inici de curs es repeteixin els problemes per la capacitat dels vehicles que obliguen a deixar passatgers a la parada i que cada any la retallada d’horaris del mes d’agost i Nadal compliqui el transport als usuaris.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, afirma que “com a ciutat no ens podem permetre que l’única via de transport públic competitiu que tenim amb Barcelona pateixi aquests problemes. Això provoca un desgast innecessari als conductors de la companyia i als passatgers per la inquietud de si cabrà tothom a l’autobús o no. Ens rebel·lem contra aquesta realitat i volem que l’Ajuntament actuï davant el govern de la Generalitat”.

Cuadras avança que “l’acord que proposarem al Ple va en la línia de defensar Igualada davant la Generalitat i demanar que es facin les modificacions que calgui al contracte amb la Hispano, que no finalitza fins al 2028, per adaptar el servei a les necessitats actuals sempre pensant en el benestar dels usuaris i, sobretot, també dels conductors. Reclamem al govern de Marc Castells que sigui sensible a aquesta realitat i s’impliqui en aquesta demanda”.

D’una banda, l’acord que Igualada Som-hi portarà al Ple en forma de moció reclama que es garanteixi la capacitat dels autobusos durant totes les hores del dia per evitar que usuaris es quedin sense poder viatjar. D’altra banda, l’acord també demana que no es retallin els busos directes i altres freqüències a l’agost i el Nadal, tal i com passa. Igualada Som-hi es pregunta perquè la Generalitat manté els busos directes amb Barcelona des de ciutats com Manresa o Vilafranca del Penedès, on també hi opera la Monbus, i elimina les expedicions directes amb Igualada.

Jordi Cuadras lamenta que “hi ha un clar greuge respecte les altres ciutats” i recorda que el corredor Igualada-Barcelona és el que transporta més viatgers en autobús de tota l’Àrea Metropolitana i, per tant, “creiem que és just demanar un bon servei i que l’oferta d’autobusos estigui en concordància amb la demanda que hi ha per part dels usuaris. Reclamem que, amb temps, es planifiqui que aquest Nadal no hi hagi una reducció d’horaris i el proper mes d’agost tampoc”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també remarca que el transport públic amb Barcelona “cada vegada tindrà més passatgers en un context de lluita contra l’emergència climàtica i cal tenir un servei adaptat a aquesta realitat “.