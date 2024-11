Espectacular victòria de l’IHC Rigat davant el Liceo (5-1)

Resultats del Partit

Igualada Rigat HC vs Deportivo Liceo OK Lliga Masculina Igualada Rigat HC 5 – 1 Deportivo Liceo

L’Igualada Rigat va signar ahir diumenge una espectacular victòria davant el Liceo de La Corunya per 5-1, en partit de la cinquena jornada a les Comes. Els de Marc Muntané van fer un partit quasi perfecte, doblegant al rival, que semblava una ombra del què ha estat recentment. Els gallecs van arribar a Igualada amb l’igualadí Nil Cervera, fitxatge d’aquest any, que va rebre l’escalf del públic i se li va entregar una samarreta i un cartell en agraïment als seus anys en el quadre arlequinat.

Va ser també la primera victòria de la temporada a casa, i de quina manera. La bona defensa dels primers partits es va veure equilibrada amb moltes ocasions de gol. Va ser com si l’IHC hagués despertat en la seva oferta ofensiva, i això es va notar molt.

Rouzé va estrenar el marcador als 12 minuts de joc amb un llençament fort des de mitja distància, i en va fer un altre poc després, un 2-0 amb el qual s’arribaria al descans. A la represa, quan semblava que els gallecs tindrien les seves oportunitats, Edu Fernández va clavar-la per dalt signant el 3-0, i, tot i que Carballeira va reduir distàncies de penalti, el partit es notava que estava de cara dels igualadins i el marcador feia molt de mal als visitants. Alte cop Rouzé, a vuit del final, va rematar amb un hat-trick que no oblidarà fàcilment, i poc després Marc Carol acabava la feina amb un 5-1 impressionant.

El proper partit dels arlequinats serà dissabte, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, davant el líder Barça.

Fitxa tècnica

IGUALADA RIGAT, 5 (2+3):

Torrents, Ruano, Bars, Carol (1) i Edu (1). Rouzé (3), Llorens, Cañadillas. Cardil i Jaume Arnau.

LICEO, 1 (0+1):

Rodríguez, Carvalleira (1), Cervera, Torres i Xaus. Cioccale, Saavedra, Ferruccio, Copa. Serra.

Gols: 1-0 Rouzé (12’). 2-0 Rouzé (19’). 3-0 Edu (38’). 3-1 Carvalleira (39’ p.). 4-1 Rouzé (42’). 5-1 Carol (46’).