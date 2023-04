Es torna a tensar la corda entre Borràs i Vergés per la possible retirada de l’escó de la presidenta de Junts

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha acusat la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, d’haver vulnerat els seus drets “deliberadament, premeditadament, injustament i antidemocràticament”. “I si té una mica de consciència ho sap. I la gent també. A Igualada, especialment”, ha afegit Borràs aquesta setmana a través del seu compte de Twitter. La JEC ha donat 10 dies hàbils a Vergés perquè expliqui si manté l’escó a Borràs després que hagi estat condemnada per prevaricació i falsedat documental. Vergés exerceix les funcions de presidenta des del 28 de juliol, quan Borràs va ser suspesa, i és també la candidata d’ERC a Igualada a les eleccions municipals.

El Parlament presentarà al·legacions contra la decisió de la JEC de retirar l’escó a Borràs

El Parlament presentarà al·legacions contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó a la presidenta suspesa, Laura Borràs. La Mesa ha decidit, amb el vot en contra del PSC, encarregar als lletrats que les redactin. L’objectiu és defensar el reglament del Parlament, que només preveu retirar escons en casos de sentència ferma, i l’autonomia de la cambra ja que la JEC és un òrgan administratiu i consideren que no és competent per retirar un escó. La Junta Electoral va donar 10 dies hàbils perquè la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, expliqui si manté l’escó a Borràs després de la condemna per prevaricació i falsedat documental. Un termini que acaba el 28 d’abril.

La resolució de la JEC de la setmana passada recorda els precedents de retirada d’escó de l’expresident de la Generalitat Quim Torra i l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà quan encara no tenien sentència ferma. Una decisió que va ser confirmada pel Tribunal Suprem. L’àrbitre electoral apunta que el delicte de prevaricació pel qual ha estat condemnada Borràs és un delicte contra l’administració pública i entra dins dels supòsits de l’article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Per tant, que se li ha de retirar l’escó encara que no tingui sentència ferma.