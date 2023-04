Els beneficis del yoga i una formació innovadora a Igualada

El yoga és una ciència mil·lenària que ens ajuda a viure en plenitud. El yoga consta d’una àmplia varietat de tècniques que ens ajuden a tenir el cos més sa, flexible i en forma; ens ajuda a mantenir la ment més serena i calmada; ens equilibra el nostre estat emocional i ens ajuda a ser millors persones.

Actualment existeixen molts estils de yoga, trobem pràctiques més físiques i dinàmiques, àmplies tècniques de meditació i relaxació. Infinites oportunitats per a poder gestionar millor la nostra energia en el dia a dia. Depèn de nosaltres mateixos cuidar-nos i estimar-nos.

El yoga s’adapta a les diferents etapes de la nostra vida, podem fer yoga des de que som ben petits (i així plantem una llavor per a créixer forts internament) fins que som ben grans (vivint amb consciència plena).

Avui en dia vivim connectats en l’ambient extern, pressionats per la remor de la societat actual. El yoga i la meditació ens aporten una nova manera de viure amb nosaltres mateixos i amb tot el que ens envolta, ens donen l’equilibri entre el nostre interior i el món del qual formem part.

Sâdhana Yoga i Yoga per Educar® presenten una formació per a mestres, educadors i famílies a Igualada

Sâdhana Yoga és un centre de yoga igualadí que ofereix yoga i altres múltiples disciplines des de fa 17 anys, i ara presenta una nova forma de fer arribar el yoga als mestres, educadors, pares, mares i qualsevol persona que estigui en contacte amb l’educació del infants de la mà de Yoga per Educar®.

L’educació de la pau està basada en el despertar de les qualitats del cor: els valors. El propòsit d’aquesta formació és oferir eines que aporta el yoga per crear un ambient intern d’harmonia, autoestima i respecte cap a un mateix i cap als altres.

Aquest curs està enfocat en com aplicar a l’aula, a casa o en qualsevol entorn educatiu aquestes eines per activar els valors del cor.

A partir d’un conte curosament seleccionat, despertarem la pau a través de postures, jocs de respiració, relaxació conscient, meditació creativa, creació artística i les cançons El Yoga Educa®, dissenyades per harmonitzar el cos i la ment.

Continguts: La pràctica de yoga de l’educadora, de l’educador, com a eina essencial per a l’educació de la pau. Yoga per Educar® un mètode per educar la pau en infants, adolescents i joves. Recursos per despertar la pau a l’aula, a casa i en qualsevol entorn educatiu. Aquesta formació es realitza en coordinació entre Sâdhana Yoga i El Yoga Educa®, formació i educació conscient al llarg de la vida.

Durada: 32 hores

Horari: de 16:00h a 20:00h

Calendari: 26, 27, 28, 29 de juny; 3, 4, 5, 6 de juliol

Lloc: Sâdhana Centre de Yoga Avinguda de Barcelona, 182 A loc 1 Igualada, Barcelona

Preu: 290 € si t’inscrius abans del 12 de juny .330 € si t’inscrius a partir del 13 de juny.

Impartit per: Lídia Serra López, mestra de primària i professora de Satyananda yoga/Bihar yoga®. Creadora del mètode Yoga per Educar®.