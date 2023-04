La primera fase dels pressupostos participatius es tanca amb 35 propostes

S’ha tancat la primera fase de la segona edició del pressupost participatiu de Capellades, amb una dotació econòmica de 30.000 euros.

La participació en aquesta edició ha estat alta, amb 35 propostes diferents, presentades per veïns i veïnes de Capellades. Entre les idees proposades pels veïns hi ha la de remodelar places, millorar l’espai per als gossos, millorar la Piscina Blava o restaurar les fonts capelladines.

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, s’entrarà a la segona, on es valora la viabilitat tècnica de les diferents iniciatives.

Posteriorment, s’iniciarà la tercera fase on es tornaran a presentar les propostes que hagin superat aquesta tria tècnica i s’obrirà un nou termini per votar. La que tingui més vots favorables és la que s’aplicarà en el proper pressupost, que s’executarà l’any 2024.

A l’exercici d’enguany és previst que es facin les dues propostes escollides l’any passat en el primer pressupost participatiu, que van ser la remodelació dels parcs infantils i la remodelació del trànsit a la plaça de Verdaguer.