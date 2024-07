Encara no tens alarma a casa?

Comptar amb un sistema de seguretat electrònic a casa és avui dia gairebé una necessitat

Arriba l‘estiu, marxarem uns dies, i ens preocupa la seguretat a casa nostra. Una de les millors solucions és disposar d‘una bona alarma. Sabem que el robatori, la intrusió i l‘ocupació de l‘habitatge són les amenaces més comunes a què estem exposats.

També sabem que el delinqüent més habitual en el robatori d‘habitatges és el perfil oportunista: aquell que té habilitats per a l‘obertura de portes i finestres, que pot disposar d‘alguna informació, fa tasques de previgilància marcant els objectius i que habitualment no planifica de forma metòdica l‘atac, però sí que domina una convergència en el temps i espai de tres elements bàsics per cometre un delicte:

Que hi hagi un objectiu adequat o habitatge vulnerable, és a dir, facilitat d‘entrada a l‘habitatge quant a mesures de seguretat física i electrònica.

Que el delinqüent tingui una motivació, com pot ser una expectativa de botí «suficient» que preveu trobar, bé sigui en efectiu, en estris amb venda a segona mà o en pertinences per les quals pugui extorquir a posteriori.

L‘absència d‘observadors, és a dir, l‘oportunitat que ofereix l‘habitatge en absència d‘habitants, descuits, o simplement, habitatge desocupat.

Avui dia la protecció de les nostres llars és una de les preocupacions més grans que tenim tots, sobretot en aquesta època d‘estiu que és quan més s‘incrementen els robatoris en habitatges. Aquest problema se soluciona amb la instal·lació de sistemes de videovigilància o alarma a casa. Només us heu de preocupar de trobar l‘opció més adequada i que millor s‘adapti a les vostres necessitats.

On trobar l’assessorament adequat abans de contractar una alarma?

A Milar Martínez, al Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 135 d’Igualada, podràs consultar tota la informació per aconseguir l’alarma que més s’adapti a les teves necessitats i les del teu habitatge o negoci. Els professionals de Milar Martínez s’encarregaran d’assessorar-te per trobar la millor opció en funció del tipus de protecció que desitgis.

Alarmes per a xalets i cases

Els xalets són aquest tipus de cases que tenen més superfície que un habitatge convencional, i, per tant, poden tenir més vulnerabilitats en matèria de seguretat. Moltes són segones residències, per la qual cosa poden estar buides en alguns moments de l‘any i estar més exposades als robatoris o ocupacions.

És per això que les alarmes per a xalets són un dels productes més demandats en matèria de seguretat. Se solen compondre d‘un sensor de moviment amb càmera, que no només detecten qualsevol tipus d‘activitat a l‘habitatge, sinó que també envien imatges.

Alhora, també compten amb sensors que detecten l‘obertura de portes i finestres. I, finalment, a més d‘un panell intel·ligent que està connectat amb la central receptora d‘alarmes, podràs disposar de les plaques dissuasives que necessitis.

Alarmes per a negocis

Sabem de la importància de protegir un habitatge, però també comprenem que un negoci necessita el nivell màxim de seguretat. És per això que les alarmes per a negocis són un altre element clau de protecció. T‘ajuden a detectar anticipadament qualsevol intrusió al teu establiment, avisen la policia de qualsevol intent de manipular o desactivar el sistema de seguretat i mantenen una vigilància en directe, perquè vegis en temps real el que està passant al teu negoci.

MÁSMÓVIL, una bona opció

L‘operador de telefonia MÁSMÓVIL té un servei d‘alarmes integral connectat amb centrals receptores d‘alarmes i servei de reacció amb avís a policia, de la mà d‘ADT, amb el millor preu. El servei pot ser contractat tant pels clients de Másmóvil que disposen d‘una tarifa telco com els que no.

Característiques:

Alarma connectada a CRA amb avís a policia.

Avís d‘intrusió, errors i intents de sabotatge. L‘únic que ho promet per contracte.

Detecció d‘inhibidors amb avís a policia.

Doble via de comunicació ethernet i mòbil 4G/LTE. Ens permet obtenir més cobertura geogràfica.

Supervisió de línies de comunicació monitorades per ethernet i mòbil.

Sistema compatible amb mascotes.

App per controlar el teu sistema de seguretat des de qualsevol lloc.

Vídeo HD (opcional) connectada a CRA, vídeo en viu, enregistrament en núvol amb analítica intel·ligent.

ADT Help: Seguretat dins i fora de casa per a tu i els teus inclosa.

Instal·lació professional per personal homologat a tot el territori nacional.

Manteniment preventiu anual inclòs.

Garantia total: Servei Tècnic remot i presencial inclòs.

Emergència mèdica, foc i pànic.

Regles programades perquè el sistema faci les coses per tu.

Desarmat per Bluetooth.