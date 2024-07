Tot a punt per a la 28a edició del “Fàtima té Salsa” aquest dissabte

Aquest dissabte 6 de juliol, el barri de Fàtima tornarà a viure una de les festes més reconegudes de l’any: la festa Fàtima té Salsa. La festa tornarà a omplir el barri – per 28a vegada – de tapes, música i bon ambient. La regidora de Barris, Patrícia Illa, ha animat a tothom a participar d’una festa que “permet degustar tapes originals i gustoses en un ambient animat i festiu amenitzat amb música: aquest any amb l’actuació de Ronald Rosario i Orquestra i DJ”.

La Festa de la Tapa, el plat fort de la jornada

A partir de les 20.30h s’iniciarà la Festa de la Tapa on es podran degustar diverses tapes elaborades per la Confraria de Fàtima, que ha participat des de la primera edició de la Festa, l’Associación Cultural Virgen del Rocío – que fa anys que també hi participa – i el Bar Ca la Tieta que s’incorpora aquest any.

A les 22:30h es farà entrega dels premis dels concursos de tapes i seguidament, hi haurà animació musical amb l’actuació de Ronald Rosario i Orquestra i DJ.

Activitats durant tot el dia i per a tots els públics

La jornada començarà amb el 8è concurs infantil i juvenil de tapes en què els infants i joves que hi participin hauran de cuinar les tapes en el mateix Centre Cívic de Fàtima amb uns ingredients que es trobaran; tindran una hora per cuinar-les. De 10h a 11:30h serà el torn del grup infantil de 2n a 6è de primària i de 12h a 13:30h el juvenil de 1r a 4t d’ESO. Els premis per als guanyadors seran vals per material escolar.

El concurs d’adults els participants cuinen a casa seva i després portaran les tapes al Centre Cívic de Fàtima de les 12:30h fins les 13:30h. Els premis per al Concurs Popular de Tapes d’Adults són: 1r premi: 100 € i un dinar de tapes al bar Reverso; 2n premi: 60 € i un val per un lot al bar El Rincon i 3r premi: 40 € i val pel forn Ca l’Angelillo.

El jurat estarà format per Joan Fontanella Roig, propietari del Bitok; Ana M. Garcia Mayogas, cuinera i membre de la Confraria de Fàtima i Arantxa Prieto, directora dels equipaments cívics d’Igualada.