“El Yoyas”, en busca i captura després de no ingressar voluntàriament a la presó

El vilanoví Carlos Navarro, més conegut com “el Yoyas” després de passar pel programa de Telecinco Gran Hermano, es troba en busca i captura després de no acudir al Jutjat de Pau de Vilanova del Camí per executar el seu ingrés a presó.

Qui va ser cap de llista de DECIDE al municipi anoienc a les eleccions del 2015,va ser condemnat el 2021 a cinc anys i vuit mesos de presó per un delicte de maltractaments i lesions causats a la seva exparella, Fayna Bethencourt, qui també havia estat concursant de Gran Hermano.

Navarro estava citat per ingressar a presó el passat 14 de novembre i al no personar-se al jutjat se li ha decretat la busca i captura per desobediència.