Aquest divendres torna la Fira de Nadal d’Igualada

Aquest cap de setmana torna la tradicional Fira de Nadal en casetes de fusta organitzada per Fira d’Igualada i la Comissió de festes del Barri de la Font Vella, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Estarà instal·lada als carrers del nucli antic del 2 al 4, del 6 a l’11 i del 16 al 18 de desembre, i oferirà tot tipus d’articles nadalencs com ara decoració, pessebres i figures, tions, plantes i arbres, a més d’artesania i alimentació, entre d’altres. Els visitants hi poden trobar tot el que necessitin per crear un autèntic ambient nadalenc a casa seva, per degustar a les sobretaules o per regalar aquestes festes.

Les casetes de fusta estaran repartides entre la Plaça de l’Ajuntament, el carrer Santa Maria, i la Plaça Pius XXII, i l’horari d’obertura serà de 10h a 13.30h i de 17h a 20.30h. Els divendres i el dimecres 7 l’horari serà només de tarda, i els diumenges l’horari serà de matí.

A més, durant els dies 6, 8, 10, 11, 17 i 18 hi haurà diverses activitats infantils gratuïtes, incloent-hi la més esperada: el Fem Cagar el Tió els dissabtes 10 i 17 a les cinc de la tarda. Per tal d’evitar cues, s’haurà de recollir un tiquet prèviament el divendres 9 o 16, o bé el mateix dissabte al matí a la caseta d’informació de Fira d’Igualada, ubicada a la Plaça de l’Ajuntament.

Enguany també hi haurà cantades a càrrec de les corals igualadines: el Cor de noies Exaudio, Igualada Gospel Choir, Coral Merlet i Coral Els Verdums. També es podrà veure el Flashmob de l’acadèmia de dansa Auntempo, i gaudir de dues actuacions de Protons i del Ban Reial “Cada 4 de gener, renaix a Alcoi una il·lusió” organitzat per la Comissió dels Reis d’Igualada.

AGENDA D’ACTIVITATS DE LA FIRA DE NADAL

Diumenge 4 desembre

12h Cantada del Cor de noies Exaudio

Dimarts 6 desembre

11.30 a 13.30h i de 17 a 20h Activitats Infantils Gratuïtes

Dijous 8 desembre

11.30 a 13.30h i de 17 a 20h Activitats Infantils Gratuïtes

Dissabte 10 desembre

11.30 a 13.30h i de 17 a 20h Activitats Infantils Gratuïtes

17 a 18.30h Fem Cagar el Tió

19.30h Cantada Igualada Gospel Choir

Diumenge 11 desembre

11.30 a 13.30h Activitats Infantils Gratuïtes

11h Flashmob de l’acadèmia de dansa Auntempo

12h Cantada de la Coral Merlet

Divendres 16 desembre

19h Actuació de Protons Deuteriums (grans)

Dissabte 17 desembre

11.30 a 13.30h i de 17 a 20h Activitats Infantils Gratuïtes

12.30h Protons Quarks (petits)

17 a 18.30h Fem Cagar el Tió

19h Ban Reial: Cada 4 de gener, renaix a Alcoi una il·lusió (Organitza: Comissió de Reis d’Igualada)

Diumenge 18 desembre

11.30 a 13.30h Activitats Infantils Gratuïtes

12h Cantada de la Coral Els Verdums