El somni d’Ilias Akhomach es fa realitat: del CF Hostalets de Pierola al primer equip del Barça

El passat dissabte es va viure un partit molt especial al Camp Nou. No només era un derbi Barça-Espanyol, el primer després del retorn de l’equip blanc-i-blau a la Primera Divisió espanyola. També era el primer partit de Xavi Hernández com a nou entrenador del FC Barcelona. La il·lusió a l’estadi es notava ja hores abans que l’àrbitre xiulés l’inici del partit i es va registrar la segona millor entrada de la temporada a l’estadi blaugrana, només superada per la que va haver-hi en el Barça-Madrid del passat 26 d’octubre.

I un ambient semblant es respirava al Casal dels Hostalets de Pierola, poble on va néixer i créixer Ilias Akhomach, el primer anoienc de la història en debutar amb el primer equip del FC Barcelona masculí. “Durant la setmana, al poble ja hi havia el rum-rum que potser aniria convocat, però com que els metges encara no li havien donat l’alta d’unes molèsties que patia, ens semblava complicat que Xavi comptés amb ell pel partit”, explica Aleix Serrà, president del CF Hostalets de Pierola. Quan es va saber que l’Ilias anava convocat, es va fer una crida per veure el partit tots junts al Casal, i quan es va conèixer que era titular, es va esclatar d’emoció. “Li vaig enviar un missatge desitjant-li sort i vam estar parlant una mica”, explica el president del club hostalenc.

A més, Serrà també va ser el primer entrenador d’Ilias Akhomach quan jugava als Hostalets. Allà va jugar-hi dels 4 als 7 anys, quan va marxar cap al Barça. Tot i que el primer any als Hostalets encara no competien de manera regular en una lliga, sí que es feien amistosos, en què s’aprofitava per fer partits de diverses categories. Doncs bé, l’Ilias, amb només quatre anys, no només jugava contra els nens de la seva edat, sinó que també ho feia amb els d’una i dues categories per sobre. “Jugava contra nens tres o quatre anys més grans que ell, quan en aquestes edats la diferència física és molt evident, i tot i així sempre destacava”, explica Serrà.

Aquest talent no va passar desapercebut pels encarregats de l’scouting del Barça i a finals de la temporada benjamí, es van posar en contacte amb el CF Hostalets de Pierola per demanar-los que l’Ilias anés a fer uns entrenaments de prova amb el conjunt blaugrana. I ja no va tornar a jugar als Hostalets. El talent de l’anoienc va captivar als responsables esportius del Barça i van decidir fitxar-lo. Els dos primers anys, l’Ilias anava dels Hostalets a Barcelona amb els seus pares, però l’any 2013 la família es va traslladar a Martorell. Tot i això, el vincle de la família amb els Hostalets segueix sent estret i algun estiu es podia veure a pare i fill entrenant al camp de futbol del municipi.

De descartat a repescat pel Barça

Els primers anys de l’Ilias al Barça van ser bons, però amb el canvi de futbol 7 a futbol 11, entre les categories aleví i infantil, el seu rendiment va baixar. Això va fer que el Barça decidís no comptar amb ell i se n’anés a jugar al Gimnàstic de Manresa. Però a la capital del Bages només hi va durar un any, i és que el jove hostalenc va fer una temporada per emmarcar, amb un partit contra el Barça que els que el van veure el recorden com increïble, i això va fer que el club blaugrana el repesqués.

I des d’aquest moments ja sí que no es va moure més de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, escalant categoria rere categoria fins aconseguir debutar amb el primer equip del Barça aquest passat dissabte.

El debut amb el primer equip del Barça

Nascut l’any 2004, Ilias encara té fitxa del juvenil, però ja ha jugat diversos partits amb el Barça B. Precisament en un d’aquests partits amb el filial blaugrana, el del passat 6 de novembre, Ilias va marcar un parell de gols en la victòria del Barça contra el Sevilla Atlètic. I no podia escollir millor data per lluir-se, ja que Xavi, just acabat d’aterrar de Doha i ja com a nou entrenador del club, estava presenciant el partit des de la Llotja.

Amb aquesta bona actuació de la perla blaugrana, el nou tècnic va decidir cridar-lo a tots els entrenaments del primer equip i aquest dissabte al vespre arribava la sorpresa. Ilias era titular.

Davant la falta d’extrems purs, imprescindibles en el sistema de joc de Xavi, el tècnic blaugrana va apostar per l’hostalenc per obrir el camp. I tot i que se li van poder notar els nervis en algun moment del partit, amb algun mal control, Ilias es va mostrar molt descarat, encarant els rivals i buscant porteria en un parell d’ocasions.

Al descans, però, Xavi va decidir substituir-lo i Ezzalzouli, un altre jove del filial, va entrar en el seu lloc. L’entrenador de Terrassa, satisfet amb la victòria per 1-0 del seu equip contra el rival ciutadà, en la roda de premsa posterior al partit es mostrava molt content pel debut d’Ilias.

El suport dels Hostalets de Pierola

Arribar és difícil, però consolidar-se encara ho és més. I això és pel que haurà de lluitar l’Ilias en els propers mesos. I ho farà, això segur, amb tot el poble dels Hostalets de Pierola donant-li suport. Tant és així, que des del club de futbol del municipi ja estan pensant en alguna acció per commemorar aquest debut. Això sí, encara estan estudiant quina és la millor opció.