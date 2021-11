Premis de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) 2021

Un any més, el meu compromís periodístic i feminista, com a membre de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, m’empeny a donar veu i fer més extensiu l’acte de lliurament de Premis de l’ADPC, d’aquest 2021; un reconeixement als mèrits professionals de les dones de l’univers de la comunicació; i que reivindica -una i altra vegada- la visibilització d’aquell nombre immesurable de dones que han estat i són referents femenins en la seva lluita per a la conquesta de la igualtat de drets entre dones i homes. Val a dir que, en aquesta ocasió, el guardó lliurat és una il·lustració de l’artista Isabel Ruiz Ruiz, de Nellie Bly, periodista americana precursora del periodisme d’investigació i pionera en el periodisme clandestí. Es tracta d’una imatge que pertany a la col·lecció “Mujeres 2”, que té per finalitat la visibilització dels referents femenins.

Enguany, aquesta puntual convocatòria, que inclou els Premis de la Comunicació no Sexista 2021 i el VIIè Premi Margarita Rivière de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, va veure recuperat el seu esplendor, el passat dimecres 17 de novembre, gràcies al retorn a l’habitual festeig del periodisme de dones en format presencial, celebrat al Centre de recursos per a les dones La Ciba, de Santa Coloma de Gramenet; en un acte -de fet la 28ena edició- conduït per Eva Arderius, directora d’informatius de Betevé, i que va incorporar tot un destacat eslògan: “Visibilitzar la salut amb perspectiva de gènere”. La presentació inaugural de l’esdeveniment va anar a càrrec de la regidora d’Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, que va subratllar la importància de la comunicació en la lluita feminista i la necessitat de fer “una aposta per a una comunicació generadora de llibertat i garant d’una realitat igualitària”; endemés de senyalar La Ciba com a espai clau per a gestar polítiques de gènere i generar coneixement. Seguidament, Marta Corcoy, presidenta de l’ADPC, va reiterar-se en què l’objectiu primordial d’aquests premis és guardonar persones i col·lectius que aposten per un periodisme de qualitat i amb rigor. I en aquesta línia, tot i reconeixent la laboriosa feina de les dones en el món de la comunicació, no va estar-se de denunciar una i altra vegada l’escassa presència d’aquestes en els càrrecs directius d’aquests mitjans. Tanmateix, va aprofitar la paraula per a anunciar la nova web de Dones Digital, un periodisme d’informació summament elaborat i en clau de gènere; una esfera on s’informa d’allò que els mitjans no publiquen.

El primer guardó de la nit va ser el VIIè Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere per a la periodista i escriptora italiana Concita de Gregorio Borras, escriptora de La Repubblica i conductora del programa televisiu In Onda, la qual va lamentar especialment el retrocés del feminisme a Itàlia. El següent premi, Bones Pràctiques en Comunicació no Sexista, va elogiar la doctora en sociologia, Judith Astelarra, condecorant-la per la seva recerca acadèmica sobre la participació femenina en l’acció política; un camp on precisament hi ha un important biaix de gènere. El premi al Programa radiofònic feminista va ser per a Montse Virgili, directora y presentadora de “Les dones i els dies”, a Catalunya Ràdio. La periodista va aprofitar l’espai per a reivindicar que parlar de feminisme implica creure de debò en la causa feminista. Els documentals “Condenadas en Gaza”, de Beatriz Lecumberri i Ana Alba, i “Encara hi ha algú al bosc”, de Teresa Turiera-Puigbò i Erol Ileri, van rebre el premi al periodisme que visibilitza les dones en zones de conflicte, atès que aquestes són molt més vulnerables. En una altra línia, el web Lapoderio.com, de la mà de nou comunicadores andaluses, i el Podcast Lila/Cosas de Mujeres, de Marta Palencia-Lefler i Silvia Aranda, van ser guardonats amb el Premi al Mitjà digital amb contingut feminista. El premi al fotoperiodisme compromès í inclusiu va recaure en la fotoperiodista Anna Surinyach, una editora gràfica que es proposa: “lluitar contra la invisibilitat de la dona fotoperiodista en aquesta societat desigual, i sobretot presentar imatges des d’una mirada en femení”. El reportatge “¿Som diferents? El biaix de gènere assistencial entre homes i dones”, emès a TV3, el passat 2020, es va endur el premi a la divulgació de la salut de les dones. I a propòsit del premi, Laia Mestre, redactora d’informatius d’aquesta televisió i autora del reportatge, va demanar una igualtat de debò en l’àmbit de la salut, bo i denunciant la manca d’interès envers les malalties que afecten només a les dones.

Cal subratllar el premi a la Trajectòria que se’l van endur Soledat Balaguer, una destacada periodista de La Vanguardia i del Diari de Barcelona, històrica component del Col·legi de Periodistes, també membre del Grup Gaziel, i una de les fundadores del Grup de Periodistes Democràtics durant els últims anys de la dictadura. Balaguer es va fer ressò d’una deplorable realitat denunciada amb aquestes paraules: “Ens violen en manada, i no només els jutges sinó també els mitjans ens fan doblement víctimes”. Alhora, va subratllar la imperiosa necessitat d’un tracte igualitari en l’àmbit de la professió periodística.

Finalment, el Toc d’atenció 2021 va anar adreçat a la direcció de Ràdio 4 a causa de la supressió del programa Feminismes; i també per al FAQS de TV3, com a conseqüència de la baixa presència de dones convidades al programa.