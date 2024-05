El plasma ric en plaquetes de Dental Verdaguer, com a aliat en la cirurgia d’implants dentals

El plasma ric en plaquetes s’ha convertit en una eina innovadora i valuosa en la cirurgia d’implants dentals, ajudant a millorar els resultats del tractament i accelerar la recuperació dels pacients

Autora: Alba Rivero, Dental Verdaguer

En el camp de l’odontologia, la recerca i la tecnologia s’uneixen per oferir alternatives cada vegada més efectives i segures per als pacients. Una d’aquestes innovacions és l’ús del plasma ric en plaquetes (PRP, per les seves sigles en anglès) en la cirurgia d’implants dentals. Aquest procediment, que implica la utilització dels mateixos factors de creixement del pacient, està guanyant terreny com a teràpia complementària per millorar els resultats dels implants dentals i accelerar el procés de recuperació postquirúrgica.

El PRP és una forma concentrada de plaquetes i factors de creixement que es troben de forma natural en la sang. Aquestes substàncies són essencials en el procés de cicatrització i regeneració dels teixits, ja que estimulen la formació de nous vasos sanguinis i estructura òssia, així com la reparació dels danys.

Aprofundint en el seu ús específic en la cirurgia dental, el PRP es pot aplicar en diferents etapes del procés d’implantació:

Durant la preparació de l’espai a implantar, el PRP es pot utilitzar per millorar la qualitat de l’os disponible per a la inserció de l’implant. Mitjançant l’ús de concentrats de plaquetes, es pot estimular la regeneració òssia i augmentar la densitat de l’os al voltant dels implants. Això és particularment útil en casos en què el pacient té una quantitat limitada d’os o quan l’os existent no és prou dens per sostenir l’implant de manera òptima.

Un altre moment clau per a l’aplicació del PRP és durant la cirurgia d’inserció de l’implant. En aquest punt, el PRP es pot mesclar amb l’os o el material de substitució òssia usat per omplir els buits al voltant de l’implant. Aquesta mescla millora la biocompatibilitat i promou una millor integració de l’implant amb el teixit ossi, reduint al mateix temps el risc de complicacions com la reabsorció òssia i la pèrdua d’implants.

Després de la cirurgia, el PRP també es pot usar per accelerar el procés de cicatrització. L’aplicació local de PRP en la zona quirúrgica pot ajudar a reduir la inflamació, el dolor i el temps de recuperació en general. Això permet als pacients reprendre les seves activitats habituals més ràpidament i reduir el malestar postoperatori.

Com s’obté el plasma ric en plaquetes i factors de creixement?

Un dels principals avantatges de l’ús del PRP en la cirurgia d’implants dentals és la seva naturalesa autòloga, és a dir, que fa servir els recursos biològics del mateix pacient. Això minimitza el risc de rebuig o de reaccions adverses i promou una millor tolerància al tractament. A més, el procediment és relativament senzill i pot realitzar-se en el mateix moment de la cirurgia d’implantació, sense requerir visites addicionals o procediments invasius.

L’obtenció del PRP es duu a terme mitjançant un procés de centrifugació de la sang del pacient. Aquesta tècnica permet separar els components de la sang en capes, amb l’objectiu d’aconseguir una concentració elevada de plaquetes i factors de creixement, que són essencials per a la regeneració dels teixits.

El procediment de centrifugació comença amb la recollida d’una mostra de sang del mateix pacient, que posteriorment es col·loca en tubs estèrils especialment dissenyats i preparats. A continuació, els tubs es col·loquen en una màquina centrífuga i s’ajusten diferents paràmetres com la velocitat de rotació i el temps de centrifugació. Aquesta força centrífuga separa els components de la sang segons la seva densitat, creant diferents capes que inclouen plasma pobre en plaquetes, plasma mitjà en plaquetes, plasma alt en plaquetes, sèrie blanca i glòbuls vermells.

Aquesta fracció de plasma que conté una concentració elevada de plaquetes i factors de creixement, és el que es coneix com a plasma ric en plaquetes. Aquest plasma és recollit amb cura per mitjà de pipetes i pot ser utilitzat immediatament o preparat per a l’ús durant les diferents fases de la cirurgia d’implants dentals.

Tot i que l’ús del PRP en la cirurgia d’implants dentals ofereix molts avantatges, és important tenir en compte que no és una solució universal per a tots els pacients. A Dental Verdaguer avaluem cada cas individualment per tal de determinar si l’ús del PRP és apropiat i beneficiós per al pacient en qüestió i, d’aquesta manera, seguir obtenint resultats exitosos per mitjà d’aquesta tècnica innovadora.