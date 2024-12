El Parc Agrari estrena l’Obrador de Jorba que ajudarà a impulsar els petits productors de la Conca

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena ha fet un pas endavant en la dinamització del sector agroalimentari amb la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Jorba per posar en marxa l’obrador compartit del territori. Aquest nou equipament ofereix als productors un espai professional per transformar les seves matèries primeres en productes d’alt valor afegit, contribuint a impulsar l’economia local i fomentant la producció sostenible.

L’obrador, situat en un espai cedit per l’Ajuntament de Jorba, ha estat possible gràcies a una inversió conjunta de la Diputació de Barcelona, que ha aportat 171.645,89 euros, i la Generalitat de Catalunya, que hi ha destinat 53.000 euros. A més, el projecte ha comptat amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia i dels 16 municipis que formen part del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. L’equipament, que disposa d’aproximadament 120 m², està dissenyat per cobrir les necessitats de transformació tant de productes làctics com vegetals, i es preveu que esdevingui un referent per a l’artesania alimentària de la comarca.

L’obrador es divideix en dues àrees principals. La primera, dedicada a la transformació de vegetals, està equipada amb fogons, forn, taules de treball, rentaplats industrial, cambra frigorífica, autoclau, envasadora al buit i Túrmix industrial, entre altres utensilis bàsics. Aquest espai permetrà als productors transformar les seves collites en una àmplia varietat de productes, com cremes de verdures, conserves de tomàquet, most de raïm i llegums cuits i envasats. La segona àrea, destinada a la producció làctica, compta amb fogons, forn, taules de treball, rentaplats, neveres, neveres de maduració, una cuba de quallar, pasteuritzador i iogurtera, i permetrà l’elaboració de productes com iogurts, mató, formatges i gelats. Tots els espais s’aniran equipant progressivament amb més material per afavorir la producció i adaptació a les necessitats dels productors.

Durant els primers mesos del 2025, es preveu l’inici de les formacions per a l’ús de la maquinària de l’obrador, així com un període de proves perquè els diferents productors puguin familiaritzar-se amb les instal·lacions i adaptar els seus processos de producció. Paral·lelament, es posarà en marxa una campanya de captació d’usuaris per fomentar que més artesans del territori aprofitin aquest nou recurs. Per a contactar i sol·licitar més informació els productors es poden posar en contacte al correu hola@parcagrarico.cat.

El conveni de cessió de l’espai municipal ha estat signat avui per l’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, i el vicepresident del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, Pep Gorgori. L’alcaldessa ha donat la benvinguda a l’acte i ha destacat l’assoliment d’un projecte que culmina quatre anys de treball conjunt entre ajuntaments, associacions de productors, comerciants, hostalers, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Queralt ha subratllat l’impacte positiu de l’obrador compartit per a la comunitat: “Aquest projecte no només beneficia els productors, sinó que dona visibilitat als productes de proximitat, garanteix la seva qualitat sanitària i contribueix a dinamitzar la Conca d’Òdena, consolidant un model sostenible i arrelat al territori”. Per la seva banda, Pep Gorgori ha posat en valor el projecte com a referent nacional: “Aquest obrador no només és una instal·lació de comarca, sinó també un equipament de país que marca una direcció clara: donar més protagonisme als productors locals i fomentar un consum més proper i sostenible”. Finalment, Sòni