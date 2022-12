El multipremiat espectacle Guillermotta clou la programació del Teatre Municipal Ateneu d’aquest any

Aquest diumenge, 11 de desembre a les 18h, el Teatre Municipal de l’Ateneu acollirà l’espectacle “Gullermotta”, un espectacle musical deliciós on el polifacètic actor Jordi Vidal es posa a la pell de Guillermina Motta.

Es tracta d’un concert íntim de cançons de Guillermina Motta interpretades per un alter ego molt particular, anomenat Guillermotta, encarnat per Jordi Vidal, acompanyat per Jordi Cornudella al piano, sota la direcció de Jordi Prat i Coll. Amb aquesta obra musical, el Teatre Municipal Ateneu tanca la programació de l’any 2022 oferint on espectacle ple de sensibilitat, ironia, compromís, mamarraxisme i poesia. En definitiva, bones cançons en bona companyia que permetran reviure melodies i cançons com la popular Remena nena, però també d’altres, com Lily o Pantera.

Guillermina Motta va entrar a formar part dels Setze Jutges l’any 1964 i aviat es va convertir en una de les seves cares més conegudes. Apassionada per la chanson francesa va versionar Brel, Brassens o Barbara, entre d’altres a més de musicar poemes d’autos catalans.

Jordi Vidal va rebre el Premi de la Crítica 2021 a millor actor de teatre musical per aquest espectacle. L’obra va estar nominada als Premis Teatre Barcelona a Millor interpretació musical (Jordi Vidal) i Millor espectacle musical de proximitat (Jordi Prat i Coll, Jordi Vidal i Jordi Cornudella).

Les entrades tenen un preu de 18 i 15€ i es poden adquirir a https://teatremunicipalateneu.cat/. Recordar que els joves menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a cinc euro durant la mateixa setmana del concert. Abonaments per la nova temporada.

Abonaments nova temporada

El proper dijous dia 15 de desembre a les 11h es posaran a la venda els abonaments de la nova temporada tant a www.teatremunicipalateneu.cat com de manera presencial a la taquilla del teatre municipal (Passatge Vives, s/n 08700 Igualada).