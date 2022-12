Partit extraordinari que hauria d’haver acabat amb dos guanyadors

IHC RIGAT 5

LICEO 6

Aquesta seria l’única manera justa de premiar l’autèntic partidàs que els dos equips han ofert a les Comes aquest dimarts. Tots dos han tingut opcions de victòria però al final els corunyesos han tirat d’experiència i qualitat (especialment d’Àlex Rodríguez que ha signat un hat-trick) i s’han emportat els punts.

Els arlequinats hi han contraposat un joc valent, un convenciment indestructible i una connexió fantàstica amb el públic (que amb motiu de la presentació de tots els equips de l’entitat pràcticament omplia les Comes, en la millor entrada de la temporada). No n’hi ha hagut prou per puntuar però els de Francesc Fernàndez han complagut a la seva parròquia que ha marxat del pavelló conscient que havia viscut un partit que durarà anys. Ara espera un altre “papu”, el FCB, diumenge al Palau.

Els “rigats” han començat guanyant amb un gol matiner de Riba al servei d’una FD. La bola rebotada del primer llançament li ha arribat a mitja alçada al Gerard que ha rematat tal com venia. L’avantatge ha durat 31 segons. Rodríguez ha empatat el partit amb una altra FD. Els gols semblava que venien en parelles. Al minut 13 Arnau Canal, amb un tir exterior, ha avançat als visitants però 24 segons més tard Llenas ha restablert l’empat amb una jugada marca de la casa, aixecant i picant davant del porter.

La igualtat era absoluta, però, la primera part ha acabat amb marcador “herculí” perquè a falta de 6 minuts pel descans Canal ha tornat a enviar una canonada al fons de la xarxa.

L’inici de la segona meitat ha estat totalment arlequinat. Riba ha tornat a establir la igualada rematant un passi enrere de Tety Vives. El mateix Riba podria haver capgirat el marcador amb una FD que no ha pogut aprofitar. En canvi en Gerard si que ha aprofitat una contra per habilitar Zilken al segon pal i aconseguir el 4 a 3. En 5 minuts l’IHC li havia donat la volta al resultat.

Però el partit encara estava en bull i havien de passar moltes més coses. Al minut 9 Rodríguez ha tornat a empatar amb un remat exterior. El mateix Àlex podia haver marcat amb una FD per targeta blava. No ho ha aconseguit però el Liceo si que ha aconseguit treure or de la superoritat i s’ha tornat a avançar amb un gol de Torres.

Malgrat tot als igualadins els han quedat forces per tornar a empatar amb una gran jugada de l’Aleix Marimón que ha clavat Zilken al segon pal. Només quedaven 4 minuts i l’empat semblava un premi just al sacrifici de l’equip però un minut més tard Àlex Rodríguez ha coronat el seu hat-trick amb una jugada d’alta qualitat des del darrera de la porteria…. i aquest cop no hi ha hagut temps per més remuntades. Els punts han volat a Galícia. El següent repte serà diumenge al Blaugrana.