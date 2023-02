El Monbus CB Igualada paga cara la derrota contra el líder

MONBUS CB IGUALADA 55

PAJARRACO CB SANTFELIUENC 85

El Monbus CB Igualada estava plantant cara al líder del Grup C-2 de la lliga EBA, el Pajarraco CB Santfeliuenc, fins que Sergio Quintana es va lesionar greument. Quedaven dos minuts per arribar al descans quan, en una arrencada, es dislocava el turmell. Una acció que va aturar el partit durant diversos minuts i va desconcentrar, com és normal, els jugadors igualadins. Fins llavors, tot i anar sempre a remolc, els blaus mantenien les diferències per sota als deu punts. En el moment de la lesió de l’escorta del Monbus CB Igualada, que els primers pronòstics preveuen una recuperació d’entre 2 i 4 mesos, el resultat a l’electrònic era de 31-38.

Però en els darrers minuts abans del descans i especialment durant el tercer quart, els locals van notar el cop anímic de la lesió de Quintana. Tant és així que en el tercer període els blaus només van poder anotar 6 punts, per 22 dels visitants, que deixar el partit vist per sentència. El Santfeliuenc va aprofitar que l’Igualada estava amb la guàrdia baixa per demostrar perquè és el líder de la categoria i amb un joc molt intens en defensa i gran capacitat per córrer, se’n va anar ràpidament en el marcador.

En el darrer període semblava que l’únic que volien els dos equips és que el partit acabés el més aviat possible. Els últims deu minuts van ser un intercanvi de cistelles (18-21) en què es van poder veure algunes accions espectaculars com una poderosa esmaixada del visitant Jaume Zanca que demostrava la capacitat ofensiva del líder de la categoria. Per part igualadina, Eduard Tejero també acabava un dels contraatacs dels que va disposar el conjunt blau en esmaixada.

Entre les notícies positives el partit, cal destacar els 12 punts del jove jugador igualadí Lluc Sala, que partir rere partit va creixent en la seva importància a l’equip.

Òscar Navarro expulsat per tècniques

A falta de 9 minuts per acabar el partit l’entrenador del Monbus CB Igualada va ser expulsat per tres tècniques a la banqueta. I és que els blaus es van queixar força de la diferència de criteri per part del duet arbiral. Tant és així que mentre als igualadins els van xiular 25 faltes, el Santfeliuenc només en va fer 17. Una diferència que també es va reflectir en els tirs lliures llençats a una i altra banda, amb els visitants tirant-ne 31, més del doble que els 15 que van llençar els anoiencs.

Els rivals directes també punxen

Sortosament pel Monbus CB Igualada, els rivals directes en la lluita per la permanència també van perdre els partits d’aquesta passada jornada. Ara mateix l’Igualada és el 13è classificat -en places de descens directe- però les derrotes de l’Esparreguera i l’Es Castell contra el Valls i El Olivar, respectivament, fa que els igualadins segueixin igualats a victòries amb els equips amb qui competeix per sortir de la zona vermella.

En la propera jornada l’equip d’Òscar Navarro es desplaçarà fins a Tarragona per enfrontar-se al CBT, que ve de guanyar a la pista del cuer, el CN Helios, per només 6 punts de diferència. El partit, dissabte a les 7 de la tarda, serà una prova de foc pels anoiencs, que s’hauran de refer del cop anímic de la derrota d’aquest dissabte i de la greu lesió de Sergio Quintana, a més de la probable baixa de Carles Fons, que aquest passat dissabte ja no es va vestir de curt.