Jordi Cuadras es reuneix amb la delegada del Govern d’Espanya a Catalunya

La delegada del Govern d’Espanya a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha visitat Igualada per reunir-se amb el candidat a l’alcaldia Jordi Cuadras. Durant la reunió, el candidat d’Igualada Som-hi ha fet arribar a la delegada dos projectes estratègics de futur que porta al seu programa electoral: el tren gran i la transformació del barri del Rec.

Maria Eugènia Gay ha destacat “la passió i entusiasme per Igualada que té Jordi Cuadras i les ganes de treballar per la ciutat amb projectes de futur com aquests” i ha traslladat tot el seu suport al candidat de cara a les eleccions municipals del 28 de maig.

Pel que fa al tren gran, Jordi Cuadras ha exposat a la representant del Govern d’Espanya a Catalunya que “cal fer una via que uneixi Cervera i Martorell passant per Igualada, tot fent néixer una línia de Barcelona a Lleida amb la nostra ciutat al mig. Si soc el proper alcalde d’Igualada impulsaré una aliança amb els pols econòmics que tenim a est i oest: el Port i Zona Franca de Barcelona i el Port Sec de Saragossa per reclamar, junts, una línia de tren que els uneixi i que passi per Igualada”. El candidat a l’alcaldia ha traslladat a la delegada que “necessitem el tren per ser més competitius i millorar la vida de la gent i és el moment de defensar-lo, més que mai, i necessitem l’ajuda de totes les administracions. Ho lluitarem”.

Un altre gran projecte estratègic de futur que té Igualada Som-hi és la transformació del barri del Rec. Jordi Cuadras ha mostrat el barri a la delegada del govern espanyol i li ha explicat el projecte que té: “Si governem Igualada impulsarem un projecte que ens farà únics a Catalunya i a tot Espanya. Volem que el Rec sigui el primer barri 100% verd del país amb plaques fotovoltaiques, mobilitat elèctrica, bicis, vianants, vegetació biosostenible, materials no contaminants per a rehabilitar les finques. M’entusiasma pensar com es pot convertir en un barri pilot, com un laboratori de referència que sigui exemple de com han de ser les ciutats del futur. I que ens convertim en referents del futur verd i que tota una generació d’arquitectes i creatius vulguin venir, que la gent jove vulgui venir”.

Cuadras afegeix que “cap ciutat de la nostra mida té un barri per on reinventar-se. És una oportunitat per crear una nova ciutat dins la ciutat. Transformant el Rec, transformarem Igualada. L’obertura al mar que va fer la Barcelona olímpica, és, a la nostra ciutat, l’obertura al sud. Un Rec residencial, comercial, de tallers creatius, amb les empreses tecnològiques de la nostra ciutat que busquen espai i també d’indústria”.

Maria Eugènia Gay i Jordi Cuadras s’han emplaçat a properes trobades i a establir els contactes necessaris pels diferents projectes proposats. El candidat a l’alcaldia ha remarcat que “aquesta trobada és un exemple de la capacitat que tenim per tenir línia directa a diferents administracions, com és en aquest cas el Govern d’Espanya. Si algú pot defensar els interessos d’Igualada, en aquests moments, som nosaltres. Per això fem sentir la veu d’Igualada i aixequem el dit per plantejar els projectes que per nosaltres són cabdals perquè la nostra ciutat guanyi el futur”.