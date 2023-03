El Monbus CB Igualada desaprofita l’ensopegada de l’Esparreguera

CB VALLS ÒPTIQUES TEIXIDÓ 77

MONBUS CB IGUALADA 54

El Monbus CB Igualada no va poder aprofitar l’ensopegada de l’Esparreguera i també va caure en el seu partit de Lliga EBA contra el CB Valls. Els blaus es van veure superats pel conjunt de l’Alt Camp, especialment a la segona part, i segueixen en posicions de descens directe quan només queden tres jornades per acabar la fase regular. I per aconseguir la salvació el proper partit s’haurà de guanyar sí o sí. El conjunt d’Òscar Navarro, que ja no depèn d’ell mateix, rebrà a l’Es Castell el proper diumenge (12.30h) a Les Comes amb la intenció d’aconseguir una victòria que els permetria posar-se a una victòria dels balears i jugar-s’ho tot entre l’Igualada, l’Es Castell i l’Esparreguera en les darreres dues jornades.

A Valls, el passat dissabte el partit va començar molt accelerat per part dels dos equips, amb uns primers minuts de descontrol total, amb atacs molt ràpids per part dels dos equips i poc encert. I el primer equip que va saber aturar-ho i jugar a allò que volia va ser el Valls. Així, es va passar del 9-6 al 20-10 amb què s’acabava el primer període.

De fet, el Monbus CB Igualada es va quedar estancat amb 10 punts durant més de 6 minuts, entre el minut 8 del primer quart i el minut 4 del segon període. Va ser en aquest moment que els vallencs van aprofitar per agafar les primeres distàncies importants en el marcador, 23-10. El conjunt blau no es sentia còmode sobre el parquet del Joana Ballart, amb masses pèrdues de pilota i errors sota cistella. Amb 13 punts a sota, però, va aparèixer la figura de Carles Fons, que amb 9 punts en aquest període (dels 15 que va anotar en tot el partit), va reenganxar l’Igualada al partit. S’arribava al descans amb un desavantatge de 8 punts, 36-28.

A la represa, els visitants retallaven encara una mica més les distàncies fins els cinc punts, 38-33, però a partir d’aquí, el Valls va prémer l’accelerador i l’Igualada no va poder seguir el seu ritme. A més, diverses decisions arbitrals més que discutibles, amb una gran diferència en la senyalització de les faltes (el partit va acabar amb 25 faltes a favor del Valls i 17 per l’Igualada), va descentrar encara més als anoiencs. Tant és així que en els instants finals del tercer període es va assenyalar una falta tècnica a l’entrenador blau, Òscar Navarro, per la insistència en les seves protestes. S’acabava el quart i s’arribava als darrers deu minuts amb un desavantatge difícil de remuntar, 55-40.

A diferència de moltes altres derrotes, en aquesta ocasió el Monbus CB Igualada no va tenir oportunitat ni de lluitar el partit fins el final. El darrer quart va ser un pur tràmit que només va servir perquè el CB Valls ampliés una mica més el seu avantatge i deixés el marcador final amb un 77-54. La nota positiva d’aquest tram final de partit va ser el debut del jugador de la base Oleguer Balsells, que va poder disputar els darrers dos minuts de partit.