El Grup Mal-Llamp torna a cremar

Els diables i dracs del Grup Mal-Llamp d’Igualada han tornat a l’activitat amb energia. Després de l’aturada obligada per la pandèmia, fa un parell de setmanes una setantena llarga dels seus integrants van protagonitzar els correfocs de les festes majors de l’Espelt i Castellolí. Participar en les dues festes havia estat una tradició molt arrelada en el si de la colla, en un cap de setmana que tradicionalment marcava l’inici de la temporada. Però l’última vegada que aquesta tradició va tenir lloc va ser el 2019. Per tant, un sentiment d’especial il·lusió impregnava cadascuna de les enceses.

Paral·lelament, una de les tres bèsties de la colla, la Voraxcis, va participar del 25 d’abril al 7 de maig en l’exposició de bèsties del barri de la Sagrera de Barcelona per celebrar el 30è. aniversari del Sagresaure de Barcelona. Va estar exposada al costat de la Mulassa Feixuga del Vendrell, la Fil·loxera infantil de Sant Sadurní d’Anoia i el Ca Cèrber Bretolàs de Sant Andreu, entre d’altres, i totes aquestes figures festives de foc van sortir en cercavila festiva pel barri el 30 d’abril. I perquè tot plegat funcionés correctament, la quinzena de nous integrants de la colla d’enguany han assistit també a una sessió de formació de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), requisit indispensable per poder manipular pirotècnia a nivell associatiu. Alhora, la colla està ultimant els preparatius per a la gran festa del foc que tindrà lloc el 16 de juliol en el marc dels actes d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022.