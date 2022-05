L’empresa Atlantic Devices, a la Fira ISE

’empresa anoienca Atlantic Devices participa aquests dies al Saló Internacional Integrated Systems Europe (ISE) acompanyat del seu proveïdor E-Blackboard. Després de 18 edicions celebrades principalment a la ciutat d’Amsterdam, Barcelona n’agafa el relleu i se situa en l’epicentre mundial de la tecnologia audiovisual.

La principal novetat que hi presenta Atlantic Devices és la Smart E-blackboard G4.0, que combina una pissarra tradicional amb una pantalla interactiva tàctil capacitativa. Amb l’E-Blackboard és possible escriure amb guix o tinta líquida, a la vegada que reprodueix vídeos, PDFs, imatges, presentacions PowerPoint, etc. a través del seu dispositiu Android 8.0 integrat. Permet incorporar un ordenador OPS amb Windows 10 PRO (opcional) oferint d’aquesta forma una completa funcionalitat i us autònom en l’aula o sala de reunions. Així mateix, permet la connexió d’ordenadors o dispositius externs gràcies a les múltiples entrades HDMI, VGA i Wireless. L’acabat de la superfície tàctil és de vidre negre mate i permet escriure directament sobre de la pantalla i en els panells laterals com una pissarra clàssica, combinant les dues tecnologies, l’analògica i la digital.

Atlantic Devices és una empresa majorista creada a Igualada l’any 1992, especialitzada en tecnologia corporativa i per a l’aula, videoconferència, audiovisual, productes de gestió i firma digital, imatge, creativitat, cartelleria digital, impressió 3D, realitat virtual i realitat augmentada, dins del mercat espanyol i internacional.