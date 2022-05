Si busquem a internet “les vitamines engreixen”, les primeres respostes solen dir que “no”. Però si busquem “vitamines per engreixar” apareixeran una sèrie d’articles que ens recomanen una vitamina per engreixar…. Què està passant? Les vitamines engreixen o no? Podem prendre vitamines i mantenir el nostre pes? Què passa si volem guanyar pes, serveixen o no les vitamines? En aquest espai intentarem aclarir-ho.

Les vitamines engreixen? No.

Si definim “engreixar” com aportar energia que ens pot fer acumular greix corporal, la resposta és NO. Les vitamines són productes necessaris per al cos, però no són una font d’energia. Són part del metabolisme de greixos, proteïnes i carbohidrats, però no són productes que aportin calories per ells mateixos. Engreixar-se o no, dependrà dels nutrients que ingerim i no dels complements amb una petita aportació extra de vitamines que puguem prendre.



Hi ha vitamines que ens poden fer engreixar?

La resposta a aquesta pregunta no va de la mà amb les calories de les vitamines, sinó que apunta a la regulació del nostre metabolisme que les vitamines duen a terme. Per exemple:

-Les vitamines del grup B estan involucrades en la síntesi de greix corporal com a cofactors, és a dir, com a productes que ajuden que una reacció química es produeixi.

-La vitamina A està involucrada a la síntesi de greix a través de la regulació genètica. És a dir, activant i desactivant gens involucrats en la síntesi de greix corporal.

En diferents estudis s’han vist resultats que indicarien que la fortificació amb vitamines comportaria un augment de pes:

-En animals, els excessos de vitamina del grup B poden facilitar la síntesi de greix corporal; alguns estudis suggereixen que això també passa en humans.

-En humans, les farines fortificades amb vitamines B i els líquids dolços fortificats amb vitamina B3 (niacina) generen un bec més gran d’insulina que les farines sense fortificar. Els becs d’insulina baixen la glucosa (el sucre de la sang), el cos respon a la baixada de glucosa creant gana i la major ingesta de menjar porta a l’obesitat si aquest cicle és continu i no es talla.

-La niacina està relacionada amb la gana: la pelagra, una malaltia en què hi ha manca de niacina, cursa amb falta de gana.

-En animals, la vitamina A en excés afavoreix la formació de teixit adipós.

Ara bé, els estudis amb animals esmentats van utilitzar quantitats força majors a les trobades en el típic multivitamínic, i els estudis en humans van utilitzar persones que prenien aliments fortificats (és a dir, aliments als quals s’afegeixen vitamines per comercialitzar-los) de forma crònica, és a dir, durant anys.

No és el que els humans solem fer quan utilitzem suplements vitamínics: de fet, com a regla general no es recomana prendre’ls durant llargs períodes de temps ja que la idea és aconseguir els nutrients a partir d’una dieta equilibrada.

Hi ha excepcions, com l’àcid fòlic a les dones embarassades o la vitamina D a la gent gran, però per regla general es recomana utilitzar multivitamínics durant temporades curtes fins a assegurar que la dieta aporta els nutrients necessaris.

Conclusió?

Com ja va dir Paracels, “tot és qüestió de la dosi”. No cal esperar que un multivitamínic o un Hidroxil® (medicament amb dosis altes de complex B per al mal d’esquena) ben utilitzats et facin guanyar pes, ja que no són les mateixes quantitats ni el mateix temps dels estudis que van investigar la relació vitamines-pes.

Ara bé, si et preocupa controlar el teu pes i millorar la teva nutrició, pots parlar a la teva farmàcia de confiança. Els farmacèutics et podem aconsellar respecte a la conveniència d’utilitzar complements vitamínics i les possibles conseqüències en el vostre cas particular.